Người đàn ông suýt mất mạng vì món khoái khẩu

Từ đầu tháng 10, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận 4 trường hợp nhiễm liên cầu lợn được xác định bằng xét nghiệm nuôi cấy. Các bệnh nhân đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến lợn hoặc sản phẩm từ lợn.

ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, cho biết các bệnh nhân nhập viện với mức độ bệnh khác nhau. Một số người bị viêm màng não, có biểu hiện sốt, đau đầu dữ dội, lú lẫn hoặc rối loạn ý thức. Sau khi được chẩn đoán và điều trị kháng sinh phù hợp, tình trạng bệnh dần cải thiện, song một số trường hợp vẫn đau đầu kéo dài, giảm thính lực, tiềm ẩn nguy cơ di chứng.

Đáng chú ý, bệnh nhân P.T.S. (53 tuổi, ở Hải Phòng) có thói quen ăn tiết canh. Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, người đàn ông ăn tiết canh, sau đó đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi rồi tụt huyết áp.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được xác định sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phải dùng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

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Đặc biệt, số lượng tiểu cầu giảm sâu còn 29 G/L, fibrinogen dưới 0,35 g/L. Bệnh nhân còn bị toan chuyển hóa nặng, lactate tăng lên 13 mmol/L, cho thấy tình trạng sốc và giảm tưới máu mô nghiêm trọng.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục.

Theo BS Minh, nhiễm liên cầu lợn có thể diễn biến nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm khuẩn huyết nặng. Khi tuần hoàn suy sụp, các cơ quan không được cung cấp đủ máu và oxy, người bệnh có thể suy thận, tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa.

Rối loạn đông máu còn có thể gây xuất huyết hoặc hình thành huyết khối trong các mạch máu nhỏ, làm tổn thương da và đầu chi. Trường hợp nặng có nguy cơ hoại tử, thậm chí phải cắt cụt chi.

Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn có thể tồn tại ở lợn không biểu hiện bệnh rõ ràng. Người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, nhất là qua vết thương trên da, hoặc ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái và các sản phẩm chưa được nấu chín kỹ.

ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Người chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay, ủng, trang phục bảo hộ; che kín vết thương ngoài da và tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của động vật. Không giết mổ hoặc sử dụng lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Người có tiền sử ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc tiếp xúc với lợn nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn, rối loạn ý thức, tiêu chảy hoặc ban xuất huyết bất thường cần đến cơ sở y tế ngay. Khi thăm khám, cần thông báo rõ tiền sử ăn uống và tiếp xúc với lợn để bác sĩ có thêm căn cứ định hướng chẩn đoán, điều trị.

Việc liên tiếp tiếp nhận 4 ca nhiễm liên cầu lợn trong khoảng hai tuần là lời cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh từ thực phẩm không an toàn và quá trình tiếp xúc với lợn. Không phải cứ tiếp xúc với lợn là sẽ mắc bệnh, nhưng nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, nhất là qua vết thương hở, hoặc ăn thực phẩm nhiễm khuẩn chưa được nấu chín kỹ. Người dân cần tuyệt đối không ăn tiết canh, thực hiện ăn chín uống sôi và sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp khi chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn.