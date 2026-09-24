Người đàn ông suy gan cấp sau 1 tuần uống thuốc nam

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mới tiếp nhận, điều trị cho một người đàn ông bị đợt cấp suy gan mạn, tổn thương gan nghiêm trọng chỉ sau một tuần liên tục sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân là ông B.M.Đ (45 tuổi, trú tại Sông Lô, Phú Thọ), vốn có tiền sử bệnh nền đái tháo đường và xơ gan.

Thời gian gần đây, nhận thấy cơ thể hay mệt mỏi, ông Đ. không đến cơ sở y tế để thăm khám mà tự tìm mua các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc về uống với hy vọng cải thiện sức khỏe.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một tuần liên tục sử dụng số thuốc này, ông xuất hiện nhiều triệu chứng bất thường như vàng da tăng dần, mệt mỏi, ăn uống kém và nước tiểu chuyển màu sẫm. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, gia đình đã khẩn trương đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số vàng da (Bilirubin toàn phần) của bệnh nhân lên tới 712,4 µmol/L, cao gấp 42 lần so với giới hạn bình thường. Bên cạnh đó, chỉ số men gan tăng cao đột biến hơn 6 lần so với ngưỡng an toàn.

Bác sĩ Trần Văn Sơn thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị đợt cấp suy gan mạn, tổn thương gan nghi do thuốc nam, trên nền xơ gan Child C và đái tháo đường tuýp 2.

Đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ diễn biến nặng và tiên lượng xấu do tình trạng tổn thương gan cấp tính xảy ra ngay trên nền bệnh lý gan mạn tính có sẵn.

Ngay lập tức, người bệnh được các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, Tiêu hóa điều trị tích cực và theo dõi sát sao diễn biến vàng da, tình trạng ăn uống, mức độ mệt mỏi, màu sắc nước tiểu, chức năng gan cũng như toàn trạng.

Đồng thời, ê-kíp điều trị tiến hành chuỗi xét nghiệm chuyên sâu liên quan đến chức năng gan để tìm kiếm, loại trừ các nguyên nhân khác có thể gây tổn thương gan. Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, sau 9 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của ông Đ. đã dần cải thiện, tình trạng vàng da giảm rõ rệt, ăn uống khá hơn, bớt mệt mỏi và nước tiểu chỉ còn vàng nhẹ.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, BSNT Trần Văn Sơn, Khoa Nội Hô hấp, Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện nay vẫn còn nhiều người giữ tâm lý cho rằng các loại thuốc có nguồn gốc từ thảo dược là "tự nhiên" nên an toàn và không gây tác dụng phụ.

Đây là quan niệm rất sai lầm vì bất kỳ sản phẩm nào khi đưa vào cơ thể cũng cần được kiểm định lâm sàng và có chỉ định cụ thể của bác sĩ chuyên khoa. Việc tự ý uống thuốc trôi nổi không chỉ khiến bệnh tình thêm nặng mà còn có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh.

Để hạn chế nguy cơ tổn thương gan, BSNT Trần Văn Sơn khuyến cáo người dân:

- Không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc Đông y hoặc các sản phẩm “gia truyền” không rõ nguồn gốc, thành phần và chất lượng.

- Không tự ý phối hợp nhiều loại thuốc hoặc sử dụng thuốc khi chưa được bác sĩ tư vấn.

- Người đang điều trị các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh gan… cần tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị và tái khám định kỳ.

- Khi xuất hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi, chán ăn hoặc các biểu hiện bất thường khác, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

- Không tự ý ngừng thuốc điều trị bệnh nền để chuyển sang sử dụng thuốc nam hoặc các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng.