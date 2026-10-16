Người đàn ông sốc nhiễm khuẩn, ngừng tim nguy kịch do uống rượu

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã cứu sống bệnh nhân N.P.T. (49 tuổi, trú tại phường Tây Tựu, Hà Nội) bị sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền xơ gan do rượu.

Anh T. có tiền sử nghiện rượu nặng, gần đây uống trung bình khoảng 1 lít rượu mỗi ngày. Trong giai đoạn 2020-2024, bệnh nhân đã nhiều lần nhập viện điều trị xơ gan.

Ngày 6/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, khó thở, mệt mỏi, bỏ ăn và được gia đình đưa đến Bệnh viện Hoài Đức cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, tụt huyết áp, sốc nhiễm khuẩn.

Sau khi được xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện 19-8. Tuy nhiên, trên đường chuyển viện, anh T. đột ngột ngừng tim, buộc nhân viên y tế phải cấp cứu ngừng tuần hoàn và đưa trở lại Bệnh viện Hoài Đức. Sau khi tim đập trở lại, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện 19-8.

ThS.BS Bùi Nam Phong, Trưởng Khoa Điều trị tích cực - Chống độc, Bệnh viện 19-8 cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, sốc nặng, toan chuyển hóa và suy đa cơ quan, nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ lập tức triển khai nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, sử dụng thuốc trợ tim, vận mạch, kháng sinh, lọc máu và hạ thân nhiệt bảo vệ thần kinh sau ngừng tim.

Sau 3 giờ hồi sức, tình trạng bệnh nhân tạm ổn định. Kết quả chẩn đoán hình ảnh phát hiện viêm đường mật hoại tử, viêm túi mật cấp đe dọa vỡ, thấm mật phúc mạc và tổn thương ở cả hai phổi.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất tiếp tục hồi sức tích cực kết hợp nội soi mật tụy ngược dòng, đặt stent đường mật và dẫn lưu túi mật qua da nhằm kiểm soát ổ nhiễm khuẩn, giảm nguy cơ biến chứng.

Sau can thiệp, tình trạng nhiễm trùng ổ bụng dần cải thiện. Tuy nhiên, do vẫn còn viêm phổi, bệnh nhân phải tiếp tục điều trị kháng sinh, mở khí quản và chăm sóc hô hấp chuyên sâu.

Sau 2 tuần điều trị, tình trạng nhiễm trùng giảm dần, ý thức và chức năng các cơ quan từng bước hồi phục. Đến tuần thứ ba, bệnh nhân được cai máy thở.

BS Đỗ Thị Lệ Thuý, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 cùng lãnh đạo Khoa Điều trị tích cực - Chống độc và Nội Tiêu hoá tặng hoa chúc mừng bệnh nhân.(Ảnh: Bệnh viện 19-8)

Sau hơn 2 tháng điều trị, sức khỏe anh T. ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Chiều 14/10, TS.BS Đỗ Thị Lệ Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8, cùng lãnh đạo các khoa đã thăm hỏi, chúc mừng bệnh nhân trở về với gia đình.

Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh đặc biệt nặng, việc điều trị gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, ngừng tuần hoàn trên nền xơ gan do rượu và suy giảm miễn dịch, nguy cơ tử vong cao.

Qua trường hợp này, Bệnh viện 19-8 khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng bia, rượu, đặc biệt người mắc bệnh gan cần tuyệt đối tránh rượu, bia để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, đau bụng, khó thở, cần đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh để bệnh diễn biến nặng, đe dọa tính mạng.