Người đàn ông sốc nặng khi phát hiện 9 con rắn hổ mang trong cửa hàng

Rắn hổ mang Java được phát hiện làm tổ trong một cửa hàng ở làng Jatiwukung, huyện Gondangrejo, tỉnh Karanganyar, Indonesia. Sau khi chủ cửa hàng và các tình nguyện viên tìm kiếm, họ đã phát hiện ra 9 con rắn hổ mang.

Dựa trên thông tin thu thập được tại hiện trường, tổng cộng có 9 con rắn hổ mang Java con được tìm thấy, Chủ tịch Exalos Indonesia, Janu Wahyu Widodo, cho biết khi được DetikJateng liên hệ vào ngày 3/11.

Vụ việc bắt đầu khi chủ cửa hàng phát hiện ra rắn. Ông liền đi kiểm tra và tìm thấy 4 con rắn hổ mang.

Những con rắn hổ mang được tìm thấy trong cửa hàng. Ảnh: DetikJateng

Sau đó, chủ cửa hàng đã gọi cho các tình nguyện viên của tổ chức Snack Rescue để tiến hành tìm kiếm,và kết quả là họ đã phát hiện thêm 5 con rắn đang ẩn náu.

"5 con vật đã được đội cứu hộ tìm thấy. Trong khi đó, 4 con còn lại đã được chủ cửa hàng tìm thấy trước đó", Janu cho biết.

Trong số 4 con rắn bị chủ cửa hàng bắt giữ, 3 con đã chết. Dựa vào kích thước, Janu xác định những con rắn này mới nở.

"Chúng có kích thước khoảng 20 cm. Một số được tìm thấy dưới cầu thang, số khác nằm rải rác xung quanh", ông giải thích.

Phát hiện này khá gây sốc, vì rắn mang là loài rắn độc. Để đề phòng bất kỳ con rắn nào đang ẩn nấp, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một cuộc tìm kiếm khác.