Người đàn ông quyết đi bộ vòng quanh thế giới, 28 năm nay chưa về nhà

Theo CNBC, năm 1998, Karl Bushby (khi đó 29 tuổi) đã rời quê nhà Hull, hạt East Yorkshire (Anh) và bắt đầu cuộc phiêu lưu để đời. Với 500 USD trong tay và một số dụng cụ sinh tồn, Karl Bushby đi bộ vòng quanh thế giới với nguyên tắc không sử dụng phương tiện cơ giới và không về nhà cho đến khi hoàn thành mục tiêu.

Hiện tại, ở tuổi 57, cựu lính dù Hoàng gia Anh đang bước vào những tháng cuối cùng của chuyến đi kéo dài gần ba thập kỷ.

Karl Bushby đi bộ vòng quanh thế giới trong suốt 28 năm qua. (Ảnh: Getty Images)

Karl Bushby nảy ra ý tưởng đi bộ vòng quanh thế giới sau 12 năm phục vụ trong quân đội, nơi phần lớn thời gian ông cảm thấy tù túng vì phải chờ đợi nhiệm vụ. Khao khát tự do, ông vẽ một đường liền mạch trên bản đồ, nối từ Anh qua châu Âu, châu Á, xuyên qua vùng Siberia lạnh giá, vượt eo biển Bering sang châu Mỹ và quay ngược lại.

Hành trình của Bushby bắt đầu tại Punta Arenas, Chile, một thành phố gần cực nam của Nam Mỹ. Chuyến đi đã đưa ông băng qua các châu lục bao gồm châu Mỹ, châu Á và châu Âu, và cuối cùng kết thúc với mục tiêu trở về Vương quốc Anh.

Trong suốt hành trình, Bushby tuân thủ 2 quy tắc: Chỉ được phép đi bộ hoặc bơi, không sử dụng bất kỳ phương tiện hỗ trợ nào.

Karl Bushby tại Chile năm 1999. (Ảnh: Big Issue)

Bushby chia sẻ: “Ban đầu nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi hai quy tắc này gặp phải thực tế khắc nghiệt, mọi thứ trở nên vô cùng phức tạp, đặc biệt là với vấn đề thị thực”.

Sau khi đi bộ khoảng 30km mỗi ngày và trải qua một số trở ngại bất ngờ, Bushby đã đến được châu Âu. Dự kiến ông ​​sẽ kết thúc chuyến đi vòng quanh thế giới và trở về Anh vào cuối năm nay.

Trong suốt hành trình, Bushby đẩy một chiếc xe chở đồ đạc. Chiếc xe được ông đặt biệt danh là “Quái vật”.

Bài học về hạnh phúc

Hành trình 28 năm qua của Bushby đối mặt với không ít khó khăn và nguy hiểm. Bushby vượt qua eo biển Darien, bị chính quyền Nga bắt giữ, bị giam cầm ở Panama, suýt chết cóng ở Alaska và bơi qua biển Caspi trong suốt 31 ngày.

Karl Bushby sau khi vượt qua Biển Caspi hơn 30 ngày vào 2 năm trước. (Ảnh: Getty Images)

Karl Bushby từng nhịn đói nhiều ngày sau khi đi bộ hàng trăm cây số, phải tự làm bác sĩ cho chính mình và nhiều đêm ngủ vạ vật bên vệ đường.

Ông kể lại: “Cơn đói kéo dài khiến tâm trí luôn bị ám ảnh bởi đồ ăn, thậm chí sinh ảo giác”.

Bushby nhận ra vết thương đau đớn nhất không phải là những lần gãy xương hay tê cóng, mà là sự vắng mặt trong cuộc đời người thân. Khi ông rời đi năm 1998, con trai ông (Adam) mới là một cậu bé tiểu học. Suốt 28 năm, ông đã bỏ lỡ toàn bộ tuổi thơ và quá trình trưởng thành của con.

Tuy nhiên, hành trình cũng là cầu nối hàn gắn hai cha con theo cách kỳ lạ nhất. Năm 2013, Adam (khi đó 24 tuổi) bay sang Mỹ để đi bộ cùng bố trong hai tuần. Hiện tại, Adam đã lập gia đình và có con, và Bushby trở thành ông nội dù chưa từng được bế cháu.

Bài học lớn nhất Karl Bushby rút ra sau gần 30 năm lang bạt là lòng tốt hiện hữu ở khắp mọi nơi. Trong suốt hành trình của mình, nhiều lần ông được người lạ đón tiếp, cho ăn và chăm sóc mà không đòi hỏi đền đáp.

Karl Bushby chiêm nghiệm: “Thế giới này thân thiện và tốt đẹp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó”.

Ông cho rằng hạnh phúc không nằm ở đích đến mà gắn chặt với các mối quan hệ con người ông đã gặp trong suốt hành trình.