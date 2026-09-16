Người đàn ông Quảng Trị trúng 3 giải nhất Vietlott, nhận hơn 4 tỷ đồng

Tại kỳ quay số mở thưởng Lotto 5/35 lần thứ 00874, Vietlott xác định anh Vương Hạnh, một người dân tại Quảng Trị, là chủ nhân của 3 tấm vé cùng trúng giải nhất, với tổng giá trị giải thưởng hơn 4,07 tỷ đồng.

Theo kết quả kỳ quay, bộ số 04-07-14-16-23 xuất hiện và mang về cho anh Hạnh cùng lúc 3 giải nhất. Ba tấm vé có cùng bộ số trúng thưởng được phát hành tại điểm bán hàng số 28 Quang Trung, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Tổng giá trị giải thưởng của 3 tấm vé là 4.071.053.500 đồng.

Anh Vương Hạnh (thứ 2 từ trái sang) nhận 3 giải nhất, trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu anh Hạnh trúng giải lớn của Vietlott. Trước đó, tại kỳ quay Lotto 5/35 lần thứ 00707, anh từng trúng giải độc đắc với giá trị hơn 9,9 tỷ đồng.

Theo chia sẻ, anh Hạnh sinh sống tại Quảng Trị và làm nghề xây dựng. Anh đã tham gia xổ số Vietlott khoảng 7-8 năm, với nhiều loại hình khác nhau.

Sau lần trúng giải độc đắc gần 10 tỷ đồng, anh Hạnh vẫn tiếp tục mua vé Vietlott. Trong một kỳ quay Lotto 5/35 theo hình thức chia thưởng, anh mua thêm các bộ số và tiếp tục có may mắn khi 3 tấm vé cùng trúng giải nhất.

Điểm bán hàng phát hành 3 tấm vé trúng thưởng lần này cũng từng ghi nhận nhiều giải thưởng lớn. Trước đó, điểm bán này đã phát hành một vé trúng Jackpot 1 của Power 6/55 trị giá hơn 44 tỷ đồng và hai vé trúng Jackpot 2, mỗi giải trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, anh Hạnh cho biết sẽ dành một phần để sửa sang nhà cửa, chăm lo việc học hành cho con cháu và gửi tiết kiệm để dành cho gia đình. Anh cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì công việc xây dựng hiện tại.

Theo quy định, khoản tiền thưởng của anh Hạnh thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Với tổng giá trị giải thưởng hơn 4,07 tỷ đồng, phần thu nhập tính thuế là khoản tiền vượt trên 20 triệu đồng và được áp dụng thuế suất 10%.

Ước tính, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với khoản thưởng này vào khoảng 405 triệu đồng. Khoản thuế được khấu trừ trước khi Vietlott trả thưởng cho người trúng.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, số tiền thực nhận của anh Hạnh từ 3 giải nhất sẽ thấp hơn mức giải thưởng công bố.