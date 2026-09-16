Người đàn ông Quảng Trị 2 lần trúng Vietlott 14 tỷ, không đeo mặt nạ nhận giải

Theo ủy quyền từ Vietlott, đại lý Lottario vừa tổ chức trao 3 giải nhất ở loại hình xổ số quay nhanh Lotto 5/35 cho anh Vương Hạnh.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, đại lý này xác định có 3 tấm vé trúng thưởng giải nhất của sản phẩm xổ số Lotto 5/35 tại kỳ quay 874 với giá trị trúng thưởng 4.071.053.500 đồng (hơn 4 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân). Vì đây là kỳ chia giải của xổ số quay nhanh Lotto 5/35 nên giải nhất tăng từ 10 triệu đồng/giải lên đến hơn 1,2 tỷ đồng mỗi giải và anh Hạnh là người may mắn trúng 3/8 giải nhất.

3 tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 28 Quang Trung, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là điểm bán hàng đã phát hành 1 tấm vé trúng Jackpot 1 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 ở kỳ quay 139 trị giá hơn 44 tỷ đồng và 2 tấm vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3 tỷ đồng mỗi vé.

Anh Vương Hạnh nhận 3 giải nhất trị giá hơn 4 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Anh Vương Hạnh đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị và làm trong lĩnh vực xây dựng. Anh biết đến Vietlott thông qua các kênh truyền thông từ khoảng 7-8 năm trước và bắt đầu tham gia dự thưởng từ thời điểm đó đến nay.

Trước đó, tại kỳ quay số 707 của loại hình xổ số quay nhanh Lotto 5/35, anh Vương Hạnh là người chơi may mắn trúng độc đắc với giá trị 9.987.952.500 đồng (gần 10 tỷ đồng).

Sau khi nhận thưởng, anh Vương Hạnh trao tặng 30 triệu đồng đến thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị để xây dựng đình làng và trao quà tặng đến các cháu học sinh giỏi của thôn. Phần còn lại, anh sẽ dành để chăm lo cho gia đình nhỏ, sửa sang nhà cửa, lo cho con cái và cháu học tập, gửi tiết kiệm nhằm tạo nền tảng ổn định cho tương lai. Anh cho biết sẽ tiếp tục duy trì công việc hiện tại.

Theo quy định, anh Hạnh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 400 triệu đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) tại tỉnh Quảng Trị - địa phương phát hành vé. Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.