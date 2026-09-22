Người đàn ông quảng bá cờ bạc trực tuyến vì chiếc áo được tặng

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp vừa mời ông N.V.K. (36 tuổi, trú tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) lên làm việc nhằm làm rõ hành vi sử dụng trang phục có in hình ảnh, thông tin quảng cáo cho nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng an ninh phát hiện ông K. thường xuyên mặc áo thun có in logo và tên website liên quan đến cờ bạc khi lưu thông trên các tuyến đường thuộc Cụm công nghiệp Trung An và khu phố Bình Tạo (phường Trung An).

Chiếc áo được ông K. giao nộp. Ảnh: Cục An ninh mạng

Tại cơ quan công an, ông K. khai nhận được một người quen tặng 2 chiếc áo thun có in hình cầu thủ bóng đá cùng 1 dòng chữ trên áo. Bản thân ông K. không nhận thức được đây là dòng chữ mang nội dung quảng cáo trá hình cho hệ thống đánh bạc trực tuyến.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của tội phạm cờ bạc trong việc lợi dụng vật dụng cá nhân để lan truyền thông tin vi phạm pháp luật, ông K. đã nhận thức được sai phạm, tự nguyện giao nộp 2 chiếc áo thun và ký cam kết không tái phạm, không tiếp tay phát tán các nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định, thời gian gần đây, các đường dây cờ bạc trực tuyến gia tăng thực hiện các hình thức quảng bá trá hình bằng cách in tên, logo website cá cược lên hàng loạt vật dụng quen thuộc như áo thun, cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đũa, biển hiệu... để phát tặng miễn phí cho người dân và hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, kẻ gian còn triệt để lợi dụng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh, đường link, mã QR nhằm dụ dỗ người dùng sập bẫy cá cược.