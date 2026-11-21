Người đàn ông 31 tuổi ngã gục tại nơi làm việc sau bữa sáng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đường huyết tăng cao nghiêm trọng. Ảnh minh họa: China Times.

Theo China Times, thói quen nạp quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng vào buổi sáng đã đẩy một người đàn ông 31 tuổi vào tình trạng rối loạn chuyển hóa cấp tính và không qua khỏi dù được cấp cứu kịp thời.

Biến chứng tiểu đường nguy kịch

Theo The Paper, bệnh nhân có sở thích ăn hamburger, gà rán vào bữa sáng trong thời gian dài. Một ngày, ngay sau khi dùng bữa, anh bất ngờ ngã gục tại bàn làm việc và được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết của bệnh nhân tăng vọt ở mức nguy kịch.

Các bác sĩ xác định anh rơi vào tình trạng hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường, một biến chứng cấp tính đặc biệt nguy hiểm. Dù ê-kíp y tế nỗ lực cứu chữa, người đàn ông không qua khỏi.

Thường xuyên ăn hamburger, gà rán vào bữa sáng khiến khẩu phần nạp nhiều năng lượng, chất béo. Ảnh: Magnific.

Bác sĩ Chu Đĩnh, Phó trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, cảnh báo chế độ ăn uống thiếu lành mạnh kéo dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, việc thường xuyên tiêu thụ các bữa sáng giàu năng lượng, nhiều chất béo và tinh bột tinh chế có thể gây bất lợi cho khả năng kiểm soát đường huyết.

Theo chuyên gia, đái tháo đường type II thường không hình thành trong thời gian ngắn mà là kết quả của một quá trình tiến triển âm thầm qua nhiều năm. Giai đoạn đầu, cơ thể xuất hiện tình trạng kháng insulin, khiến các tế bào giảm đáp ứng với hormone này. Để bù đắp, tuyến tụy phải tăng sản xuất insulin nhằm duy trì đường huyết trong giới hạn bình thường.

Tuy nhiên, khi tình trạng kháng insulin kéo dài, các tế bào beta ở tuyến tụy dần suy giảm khả năng hoạt động. Đến một thời điểm, tuyến tụy không còn sản xuất đủ insulin để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, khiến đường huyết tăng cao và dẫn đến đái tháo đường type II.

Đáng nói, bệnh có thể diễn tiến trong nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Không ít người chỉ phát hiện mắc bệnh khi tình cờ kiểm tra sức khỏe hoặc khi các biến chứng đã xuất hiện.

Kiểu ăn sáng khiến đường huyết tăng vọt

Theo chuyên gia Quách Ngọc Bội, Bệnh viện Nhân dân thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một số thói quen ăn sáng có thể gây bất lợi cho việc kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người đã có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Bún, phở chứa lượng tinh bột đáng kể có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn. Ảnh: Magnific.

Trong đó, chuyên gia lưu ý 6 kiểu bữa sáng cần hạn chế:

Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế: Các món quen thuộc như bánh mì trắng, bánh bao, xôi trắng, bánh ngọt thường chứa nhiều tinh bột dễ tiêu hóa, khiến đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Thường xuyên ăn cháo trắng: Cháo được nấu trong thời gian dài khiến tinh bột trong gạo hồ hóa, dễ hấp thu hơn.

Bữa sáng thiếu rau xanh và trái cây: Rau củ và trái cây nguyên quả cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Thường xuyên ăn đồ chiên rán: Những món như bánh tiêu, bánh cam, quẩy, bánh chuối chiên hoặc xôi chiên thường chứa nhiều năng lượng và chất béo có thể gây tăng cân, tích tụ mỡ thừa và làm tăng tình trạng kháng insulin.

Ăn bún, phở, mì với khẩu phần quá lớn: Đây đều là những món ăn sáng phổ biến nhưng chứa lượng tinh bột đáng kể.

Ưu tiên thức ăn quá mềm, ít nhai: Một số món như bánh bao có nhân xay nhuyễn, cháo hoặc các loại thực phẩm nghiền nhỏ thường dễ ăn và ít đòi hỏi thời gian nhai.

Để kiểm soát đường huyết, chuyên gia khuyến nghị duy trì bữa sáng cân đối giữa tinh bột giàu chất xơ, protein và rau xanh; ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, trứng, sữa không đường, các loại đậu, đồng thời hạn chế đồ chiên rán, thức ăn nhanh và nước uống nhiều đường.

Bên cạnh đó, người dân nên duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và kiểm tra đường huyết định kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khát nước, tiểu nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi hoặc nhìn mờ, cần chủ động đi khám để phát hiện sớm nguy cơ đái tháo đường.