Bệnh thận thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều bệnh nhân không nhận thức được sự nguy hiểm của tình trạng này. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi các biểu hiện như tiểu ít, mệt mỏi xuất hiện, bệnh có thể đã tiến triển thành suy thận. Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, nam giới đôi khi ít để ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể nên bệnh thận dễ bị phát hiện muộn.

Theo China Times, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên khoa thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ trường hợp một người đàn ông 50 tuổi, làm quản lý tại một công ty, lần đầu cùng vợ đến khám chuyên khoa thận.

Ngay khi bước vào phòng khám, người đàn ông đã có biểu hiện hơi khó thở. Lúc ông ngồi xuống, bác sĩ nhận thấy cơ thể bệnh nhân có mùi khai nồng và sắc mặt nhợt nhạt. Đây thường là dấu hiệu chất thải như urê đã tích tụ trong máu, gợi ý bệnh thận đã ở giai đoạn nặng.

Vợ bệnh nhân cho biết cách đây 3 năm, chức năng thận của chồng chỉ còn khoảng 40%. Tuy nhiên, ông cho rằng nguyên nhân là uống quá ít nước, chỉ cần uống thêm là cải thiện được nên không chủ động đi khám. Gần đây, khi thường xuyên bị chuột rút, tê chân và tiểu ít hơn, ông mới đồng ý đến bệnh viện.

Trên thực tế, uống thêm nước không giúp phục hồi chức năng thận đã suy giảm. Ở người bệnh thận giai đoạn muộn, uống quá nhiều nước còn có thể gây phù và quá tải dịch.

Do bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng khó thở, bác sĩ lập tức chỉ định chụp X-quang và xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy người đàn ông bị tràn dịch màng phổi, phù phổi. Thận không còn khả năng đào thải nước hiệu quả, trong khi nồng độ độc tố urê huyết tăng rất cao. Bệnh nhân phải bắt đầu điều trị lọc máu ngay trong ngày, bỏ lỡ cơ hội can thiệp từ sớm.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cũng cảnh báo protein niệu có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng thận bất thường, phản ánh tình trạng viêm mạn tính tại cầu thận. Nếu không được theo dõi và xử lý, tình trạng này có thể dẫn đến teo cầu thận hoặc tổn thương ống thận.

Nước tiểu đôi khi có bọt chưa chắc là dấu hiệu bệnh lý. Tuy nhiên, nếu bọt tồn tại lâu sau khi đi tiểu, có kích thước nhỏ và dày như bọt bia, người bệnh nên cảnh giác với khả năng có protein trong nước tiểu và đi khám để xác định nguyên nhân.