Người đàn ông phản xạ cực nhanh, dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công trong tích tắc

Sự việc được ghi nhận ngày 29/9 tại khu vực Ard El-Lewa, Giza, Ai Cập. Đoạn video từ camera an ninh cho thấy nhiều người đang qua lại trên con đường đông đúc thì một đứa trẻ bất ngờ rơi xuống từ tòa nhà phía trên.

Lúc đó, Ahmed Ragab đang đứng gần một cửa hàng. Nghe tiếng người dân la hét và tiếng trẻ khóc, anh lập tức hướng mắt về phía tòa nhà. Nhận thấy một em nhỏ đang ở trong tình huống nguy hiểm, nam thanh niên nhanh chóng tìm cách ứng cứu.

Chỉ vài giây sau, bé trai 5 tuổi bất ngờ rơi xuống từ ban công. Không chần chừ, Ragab nhanh chóng lao đến vị trí phía dưới và dang người đón lấy em. Trong khoảnh khắc quyết định, anh đã kịp giữ được cậu bé trước khi em rơi xuống mặt đất.

Nhớ lại tình huống lúc đó, Ragab cho biết anh đang đi mua một vài món đồ thì nghe thấy tiếng náo loạn. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, anh gần như không có thời gian suy nghĩ liệu mình có thể đỡ được đứa trẻ hay không.

Theo Ragab, hành động của anh hoàn toàn xuất phát từ phản xạ tự nhiên. Anh không thể đứng yên chứng kiến một đứa trẻ gặp nguy hiểm nên lập tức tìm cách cứu em.

Phản xạ tuyệt vời của người đàn ông. Ảnh cắt từ clip/Massimo.

Sau khi cậu bé được cứu an toàn, nam thanh niên mới dần nhận thức được sự nguy hiểm mà mình vừa trải qua. Ragab cho biết lúc sự việc xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh nên anh gần như không kịp suy nghĩ về mức độ nghiêm trọng.

Đoạn video được ghi lại sau màn cứu người cho thấy Ragab vẫn ôm cậu bé trong tay và hướng mắt lên phía ban công. Sau đó, anh đưa em rời khỏi khu vực rồi ngồi tựa vào một tấm nệm gần đó, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng sau khoảnh khắc căng thẳng.

Trong một lần chia sẻ khác, Ragab thừa nhận bản thân cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình có thể phản ứng và di chuyển nhanh đến vậy. Anh cho rằng ngay cả nếu tình huống tương tự được lặp lại 100 lần, anh cũng khó chắc chắn có thể thực hiện lại chính xác hành động vừa rồi.