Người đàn ông ở Phú Thọ tự đào hố làm mộ cho mình, nguyên nhân vì sao?

Ngày 22/10, theo báo Tiền phong, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 16h30 ngày 18/10, Công an xã Vân Bán nhận được tin báo về trường hợp ông L.V.H. (trú tại thôn Đá Cổng, xã Vân Bán) có biểu hiện tâm lý bất thường, tự đào hố với ý định làm mộ cho bản thân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông H. có ý định tự gây thương tích nên kịp thời can thiệp, ngăn chặn hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho ông H. và những người xung quanh.

Cán bộ Công an xã Vân Bán động viên ông H. từ bỏ ý định tự gây thương tích. (Ảnh: Tiến Linh)

Sau đó, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương đưa ông H. về nhà an toàn, đồng thời liên hệ Trạm Y tế xã để thăm khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Lực lượng chức năng cũng vận động gia đình quan tâm, theo dõi sát tình trạng sức khỏe và tâm lý của ông.

Theo thông tin ban đầu trên báo Thanh niên, ông H. mắc bệnh tâm thần.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của người thân, đặc biệt là những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ tự gây hại, người dân cần nhanh chóng thông báo cho công an, chính quyền địa phương và cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.