Người đàn ông ở Phú Thọ nhiều lần hành hạ 2 con gái ruột

Ngày 21/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn liên quan đến hành vi ngược đãi, hành hạ hai con gái ruột.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Văn Tuấn. Ảnh: CACC

Các quyết định tố tụng được ban hành ngày 15/10. Tuấn bị khởi tố về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phát hiện vụ việc có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng. Nhà chức trách xác định nạn nhân là hai cháu gái B.H.T (11 tuổi) và B.T.P.M (9 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường các cháu nhỏ bị bố ruột hành hạ, ngược đãi. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan công an cho biết, trong thời gian dài sinh sống cùng hai con gái ruột, Bùi Văn Tuấn đã nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất và tinh thần. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tổn hại đến tâm lý, sự phát triển của trẻ em, xâm phạm quyền được bảo vệ của các cháu.