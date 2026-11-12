Người đàn ông ở Hà Nội suýt mất cánh tay vì khiến chó nhà... giật mình

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới tiếp nhận và điều trị thành công tổn thương phức tạp cánh, cẳng tay phải do chó cắn cho người đàn ông 59 tuổi ở Hà Nội.

Bệnh nhân là ông N.V.A (phường Bạch Mai, Hà Nội) kể lại, khi đang ngồi làm việc ở nhà, trong lúc đứng dậy, chiếc ghế vô tình đổ xuống sát chỗ con chó đang nằm. Bị giật mình, con chó bất ngờ lao vào tấn công, cắn liên tiếp vào vùng cánh tay và cẳng tay phải của ông.

Dù rất đau, người đàn ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an con vật để nó nhả tay mình. Ngay sau đó, ông được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Tại Bệnh viện, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều vết thương mặt trước và mặt sau từ 1/3 dưới cánh tay kéo dài đến hết cẳng tay phải. Các vết thương nham nhở, không bắt được động mạch... đe dọa trực tiếp đến khả năng bảo tồn cánh tay.

Ngay lập tức, bệnh nhân được kiểm soát chảy máu, xử trí ban đầu các vết thương và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kíp trực đã phối hợp giữa nhiều chuyên khoa để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại, chỉ định vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại khi cần thiết và dự phòng uốn ván theo chuyên môn.

Tại phòng mổ, bệnh nhân được cắt lọc vết thương, ghép động mạch cánh tay và ghép động mạch trụ... Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị theo hướng phối hợp nhiều biện pháp như: chăm sóc vết thương, sử dụng kháng sinh, giảm đau, theo dõi biến chứng và phục hồi chức năng khi đủ điều kiện. Song song với điều trị ngoại khoa, bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin dại, uốn ván.

ThS, BS Nguyễn Bá Minh – Khoa Chấn thương Chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các vết thương do chó, mèo cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng tại chỗ mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng và đặc biệt là bệnh dại, một bệnh lý gần như luôn gây tử vong khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Do đó, bác sĩ Minh khuyến cáo, sau khi bị chó, mèo cắn, người dân cần lập tức rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí.

"Người dân không nên tự đắp lá, dùng thuốc dân gian, tự khâu kín vết thương hoặc trì hoãn tiêm phòng dại để chờ theo dõi con vật. Nếu có thể, cần theo dõi chó, mèo trong 10 ngày theo hướng dẫn của cơ quan thú y, nhưng việc theo dõi này không thay thế cho đánh giá và chỉ định dự phòng sau phơi nhiễm tại cơ sở y tế", bác sĩ lưu ý thêm.