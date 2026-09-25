Người đàn ông ở Đồng Tháp chi gần 1,5 tỷ đồng mua máy chữa cháy, cứu xóm làng

Theo tin từ Bộ Công an, tại xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Văn Nùng, sinh năm 1972, một hộ kinh doanh nhỏ, đã tự nguyện bỏ ra gần 1,5 tỷ đồng để đầu tư phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong 5 năm qua, các thiết bị này đã được ông sử dụng để hỗ trợ người dân dập tắt 22 vụ hỏa hoạn, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản.

Ông Hai Nùng sắm 04 máy chữa cháy chuyên dụng hoàn toàn mới. Ảnh: Bộ Công an.

Nhận thấy hậu quả nghiêm trọng do các vụ cháy gây ra, ban đầu ông Nùng tự mua một số máy chữa cháy đã qua sử dụng để phục vụ công tác phòng cháy. Sau thời gian sử dụng và nhận thấy hiệu quả thiết thực, ông tiếp tục đầu tư một hệ thống chữa cháy chuyên nghiệp tại nhà.

Đến nay, hệ thống của ông gồm 4 máy bơm công suất lớn, có khả năng giải phóng khoảng 1.200 lít nước mỗi phút; 5 máy bơm công suất nhỏ; 34 vòi chữa cháy chịu áp lực cao cùng hơn 10 lăng phun nước và họng tiếp nước chuyên dụng. Tổng giá trị số thiết bị được đầu tư gần 1,5 tỷ đồng.

Có những thiết bị ông phải đặt trước nhiều tháng rồi trực tiếp lên TPHCM nhận hàng. Bên cạnh việc đầu tư, ông Nùng còn thường xuyên vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng máy móc để bảo đảm phương tiện luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng.

Mỗi khi trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, ông lập tức đưa phương tiện đến hỗ trợ. Việc làm này khiến nhiều người dân địa phương cảm kích và gọi ông với cái tên thân mật “Hai Nùng”.

Bà Nguyễn Thị Bi, một người dân địa phương từng bị cháy nhà vào tháng 3/2026, cho biết khi phát hiện hỏa hoạn, gia đình không có người ở nhà vì mọi người đã ra ngoài. Nhờ máy chữa cháy của ông Nùng được đưa đến kịp thời, khu vực phía sau và hai bên căn nhà được bảo vệ, hạn chế nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Ông Nguyễn Phước Triều, một người dân địa phương, đánh giá việc làm của ông Nùng có ý nghĩa thiết thực.

Đội được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: Bộ Công an.

Theo ông Triều, ngoài việc bỏ tiền mua thiết bị, ông Nùng còn nhiệt tình đưa máy đến hỗ trợ người dân mỗi khi xảy ra cháy, qua đó góp phần giảm thiệt hại về tài sản. Tinh thần tương trợ của ông cũng khuyến khích nhiều người dân tự nguyện tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Trong 5 năm qua, các phương tiện do ông Nùng đầu tư đã tham gia dập tắt 22 vụ hỏa hoạn, trong đó có vụ cháy tại Công ty may An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp vào sáng 22/7/2026.

Thời điểm xảy ra cháy, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực nhà xưởng. Dù doanh nghiệp đã huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ nhưng việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương và hai xã lân cận triển khai dập lửa.

Các thành viên của Đội tích cực tham gia các hoạt động thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Bộ Công an.

Khi biết tin, ông Nùng cùng người dân vận chuyển các thiết bị chữa cháy đến hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng. Vụ cháy sau đó được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Từ tinh thần tự nguyện và hoạt động hỗ trợ cộng đồng của ông Nùng, ngày 14/8/2026, UBND xã Tân Thạnh ra mắt Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng với 22 thành viên. Ông Nùng là một trong những thành viên của đội.

Theo Trung tá Võ Minh Ni, Phó Trưởng Công an xã Tân Thạnh, tên gọi của đội thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của ông Nùng, đồng thời tạo động lực cho phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương. Các thiết bị do ông đầu tư được đánh giá cơ bản phù hợp với địa hình, đường sá và điều kiện thực tế tại xã Tân Thạnh.

Các thành viên trong đội được UBND xã hỗ trợ đồng phục, nón bảo hộ và giày. Từ khi thành lập, đội đã hai lần được lực lượng Công an hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay, vận hành máy, tháo lắp lăng, vòi chữa cháy và thực hành xử lý các tình huống cháy tại khu dân cư. Đội hoạt động theo phương châm “4 tại chỗ” và đã tham gia chữa cháy một vụ trên địa bàn xã.

Các trang thiết bị của ông Hai Nùng được các thành viên trong Đội đem ra tập luyện, thực hành chữa cháy. Ảnh: Bộ Công an.

Trung tá Võ Minh Ni cho rằng việc một người dân tự nguyện bỏ ra số tiền lớn để duy trì hoạt động của mô hình, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng là điều đáng ghi nhận. Theo ông, mô hình cần được duy trì và nhân rộng nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các sự cố ngay tại cơ sở.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng đang trở thành một điểm sáng trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy tại xã Tân Thạnh.

Từ sự đóng góp của cá nhân ông Nùng đến sự chung tay của người dân địa phương, mô hình góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ và trách nhiệm cộng đồng trong công tác phòng cháy, chữa cháy.