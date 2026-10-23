Người đàn ông ở Đắk Lắk dùng dây nịt đánh người đi đường, hé lộ nguyên nhân gây bất ngờ

Ngày 23/10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã xác định người đàn ông vô cớ dùng dây nịt đánh người đi đường, sau đó nằm giữa đường, là ông C.N.Q., trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Người này được xác định có vấn đề về tâm thần.

Nam thanh niên nằm ra đất, bất động khi công an đến (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo vàng, cầm dây nịt đứng trên đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và bất ngờ tấn công những người đi đường.

Theo nội dung video, người đàn ông dùng dây nịt đánh một người đang đi xe máy ngang qua. Sau đó, người này tiếp tục tấn công một tài xế Grab đang chở khách.

Khi hành khách ngồi phía sau nhảy xuống xe, người đàn ông vẫn đuổi theo tấn công rồi mới rời đi. Chưa dừng lại, người này tiếp tục có hành vi gây mất trật tự trên đường, sau đó nằm giữa đường.

Người đàn ông áo vàng đánh người đi đường. Ảnh: VTC News.↵

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở để kiểm tra ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này âm tính với ma túy.

Theo thông tin từ báo VTC News, qua xác minh, công an xác định ông Q. bị tâm thần.

Hiện, Công an phường Buôn Ma Thuột đang phối hợp với gia đình đưa người này đến bệnh viện thăm khám và xử lý theo quy định.