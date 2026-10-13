Người đàn ông ở Bắc Ninh 10 lần lọt vào 'tầm ngắm' của camera AI vì không đội mũ bảo hiểm

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A. (SN 1980, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh) sau khi xác minh các vi phạm trật tự, an toàn giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận.

Theo kết quả xác minh, ông A. lái xe mô tô mang biển số 99AB-581.xx vi phạm 10 lần tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; trong đó có trường hợp chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Điều đáng nói có ngày phương tiện này bị camera ghi nhận vi phạm tới hai lần.

Chiếc xe máy vi phạm 10 lần quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tại cùng một nút giao trong chưa đầy 1 tháng. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Sau khi xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính.

Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách không chỉ nhằm tuân thủ pháp luật mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và người ngồi sau.

Trước đó, Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội cũng công bố dữ liệu cho thấy một số phương tiện bị ghi nhận vi phạm giao thông nhiều lần trong năm 2026.

Theo đó, qua tra cứu lịch sử vi phạm, xe mô tô biển kiểm soát 29E2-362xx có 43 lần vi phạm; xe mô tô biển kiểm soát 29B1-285xx có 39 lần vi phạm; xe mô tô biển kiểm soát 29C1-184xx có 33 lần vi phạm.

Riêng trong tháng 9/2026, xe môtô biển kiểm soát 29C1-184xx bị ghi nhận vi phạm 9 lần, gồm 8 lần đi ngược chiều và một lần không đội mũ bảo hiểm.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách khi đi xe máy; không đi ngược chiều, không tái diễn các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.