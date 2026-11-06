Người đàn ông ở An Giang nhận giải thưởng Vietlott gần 200 tỷ đồng

Chiều ngày 6/11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng 01415 cho anh T.V., với giá trị giải thưởng gần 200 tỷ đồng. Tấm vé may mắn có dãy số 06-07-18-41-44-50, quay hôm 24/10.

Anh T.V nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng. Ảnh: báo Tiền Phong

Anh T. V. sử dụng thuê bao VinaPhone và mua vé qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS. Người đàn ông hiện sinh sống, làm công việc tự do tại An Giang. Anh cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 4 năm, thường xuyên mua vé Mega 6/45 và Power 6/55.

Anh T.V. chia sẻ, khi nhận tin trúng thưởng anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn, hiện anh V. chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng và sẽ cùng gia đình lên kế hoạch hợp lý.

Tại lễ trao thưởng, anh T.V. đã dành tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt, tiếp tục quan niệm sẻ chia một phần may mắn của mình với những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Với giải thưởng gần 200 tỷ đồng, anh T.V. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 19,99 tỷ đồng. Khoản thuế được tính theo mức 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng và khấu trừ trực tiếp khi trả thưởng. Việc kê khai, nộp thuế được thực hiện tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, số tiền anh T.V. thực nhận còn gần 180 tỷ đồng.

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, là doanh nghiệp Nhà nước do cơ quan này đại diện sở hữu 100% vốn.

Năm ngoái, công ty xổ số này thu 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ đồng. Công ty ghi nhận 32 triệu lượt trúng xổ số với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này đi vào hoạt động. Mục tiêu này tương ứng doanh số bình quân mỗi ngày khoảng 30 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, hơn 500 khách hàng đã trúng các giải thưởng Jackpot tiền tỷ của hai sản phẩm Mega, Power của Vietlott với tổng giá trị trên 12.000 tỷ đồng.