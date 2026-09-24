TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Ngọc Chung (SN 1970, trú tại Thanh Hóa) 9 năm tù về tội Giết người. Theo đó, khoảng 21h ngày 11/4/2026, tại một phòng trọ ở tầng 2, thuộc tổ dân phố Bắc Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Chung và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, Chung nhặt chiếc kéo dưới sàn tấn công nạn nhân tử vong.

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Người đàn ông nổi điên cầm kéo đâm bạn chung phòng trọ tử vong vì bị chửi 'thằng ăn chực'.