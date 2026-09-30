Người đàn ông nguy kịch sau dấu hiệu sốt cao, rét run

Bệnh nhân là ông N.V.M. (61 tuổi, Lạng Sơn), có tiền sử uống rượu nhiều năm. Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, ông đột ngột sốt cao 39-40°C, rét run, mệt mỏi.

Tại bệnh viện tuyến huyện, bệnh diễn biến xấu rất nhanh: huyết áp tụt sâu (80/60 mmHg), xuất hiện các mảng ban xuất huyết, hoại tử đen ở mặt, cẳng chân và khó thở cấp.

Sau khi chuyển lên bệnh viện tỉnh, ông tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh tổn thương hoại tử da lan rộng ở mặt, tay, chân và mông. Ảnh: BVCC

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, lúc nhập viện, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng phải thở oxy qua mask, mắt vàng, tổn thương hoại tử da lan rộng ở mặt, tay, chân và mông.

Kết quả chụp CT và xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân bị xẹp phổi, tràn dịch màng phổi, viêm tụy, rối loạn đông máu và suy đa tạng.

Bệnh nhân được xác định sốc nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn (Streptococcus suis), tiên lượng rất nặng.

Hiện ông đang được hồi sức tích cực, lọc máu liên tục và truyền các yếu tố đông máu.

Người nhà cho biết ông M. thường uống rượu tại quán, chưa rõ có ăn tiết canh hay thịt lợn sống hay không.

Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, vi khuẩn liên cầu lợn thường tồn tại ở lợn và lây sang người qua 2 đường chính: ăn tiết canh, thịt lợn tái, lòng hoặc nội tạng chưa nấu chín kỹ.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Vi khuẩn xâm nhập qua vết thương, trầy xước trên da khi chăn nuôi, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn bệnh.

Bệnh diễn tiến rất nhanh, từ sốt cao, đau đầu đến sốc nhiễm khuẩn, hoại tử da, suy đa tạng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Để chủ động phòng tránh nhiễm liên cầu lợn, người dân cần lưu ý: Tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt tái hay nội tạng chưa chín. Người chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn phải dùng găng tay và đồ bảo hộ. Che kín vết thương hở trước khi tiếp xúc với lợn hoặc thịt sống. Nếu bị thương khi mổ, chế biến thịt, cần rửa ngay bằng xà phòng, sát khuẩn và theo dõi sức khỏe. Nếu sốt cao đột ngột, rét run, đau đầu, khó thở hoặc nổi ban xuất huyết sau khi ăn/tiếp xúc với thịt lợn, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ tiền sử dịch tễ cho bác sĩ.