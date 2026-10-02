Người đàn ông nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân N.V.M. (61 tuổi, trú tại Lạng Sơn) trong tình trạng nguy kịch. Trước đó khoảng 3 ngày, ông M. xuất hiện các cơn sốt cao 39–40°C kèm gai rét, mệt mỏi. Khi đến khám tại tuyến huyện, bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh: huyết áp tụt sâu xuống 80/60 mmHg, xuất hiện ban xuất huyết hoại tử ở mặt, cẳng chân và khó thở cấp.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm tụy cấp và rối loạn đông máu. Dù đã được cho thở oxy và tích cực điều trị, tình trạng của ông M. vẫn diễn biến nặng, buộc phải chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết khi nhập viện, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng phải thở oxy qua mặt nạ, mắt vàng, tổn thương hoại tử da lan rộng ở mặt, tay, chân và mông.

Kết quả chụp CT và xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân bị xẹp phổi, tràn dịch màng phổi, viêm tụy, rối loạn đông máu và suy đa tạng. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định bị sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn (Streptococcus suis), nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi. Hiện ông M. đang được hồi sức tích cực bằng lọc máu liên tục, truyền các yếu tố đông máu, tiểu cầu và hỗ trợ hô hấp.

Gia đình cho biết ông M. có tiền sử uống rượu nhiều năm và thường xuyên uống rượu tại các quán quen trước khi phát bệnh, nhưng không rõ có ăn tiết canh hay thịt lợn tái hay không.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chín, uống sôi, tuyệt đối loại bỏ tiết canh và các món thịt lợn tái khỏi thực đơn. Người chăn nuôi, giết mổ hay chế biến thịt lợn phải sử dụng trang phục bảo hộ, đeo găng tay và che kín các vết thương hở. Nếu chẳng may bị thương khi tiếp xúc với thịt lợn, cần rửa ngay bằng xà phòng, sát khuẩn và theo dõi sát sức khỏe.

Khi có dấu hiệu sốt cao đột ngột hoặc xuất hiện bất thường trên da sau khi tiếp xúc, ăn thực phẩm từ lợn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ tiền sử tiếp xúc để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Đường lây và dấu hiệu nhận biết bệnh liên cầu lợn Bác sĩ Phạm Văn Phúc cho biết, vi khuẩn liên cầu lợn (Streptococcus suis) thường tồn tại ở lợn và lây sang người qua hai con đường chính: Đường tiêu hóa: Ăn các món lợn chưa nấu chín kỹ như tiết canh, thịt tái, nem chua, nội tạng lợn sống/tái. Đường tiếp xúc: Vi khuẩn xâm nhập qua vết xước, vết thương hở trên da khi chăn nuôi, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn nhiễm bệnh. Bệnh tiến triển rất nhanh. Khi mắc, người bệnh thường sốt cao đột ngột, rét run, đau đầu, buồn nôn, mệt lả, khó thở và xuất hiện mảng xuất huyết hoặc hoại tử đen trên da.