Người đàn ông ngừng tim sau ly cà phê buổi sáng

Sáng 11/9, ông P.V.T (sinh năm 1976, ngụ phường Đông Hòa, TPHCM) bất ngờ đau tức ngực, mặt tái nhợt sau khi uống cà phê tại nơi làm việc. Ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp.

Ông T. ngừng tim, ngừng thở ngay tại phòng cấp cứu. Ê-kíp y tế lập tức hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện nhiều lần. Sau gần 30 phút hồi sức tích cực, tuần hoàn tự nhiên của người bệnh được khôi phục.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành phải tắc hoàn toàn đoạn gần, các nhánh động mạch vành khác cũng bị hẹp nặng. Các bác sĩ khẩn trương đặt stent tái thông động mạch vành phải, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời và sử dụng bóng đối xung động mạch chủ để hỗ trợ tuần hoàn. Sau can thiệp, ông T. tiếp tục được thở máy và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp.

Ê-kíp cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Ngày 12/9, người bệnh tỉnh trở lại, đến ngày 13/9 được rút ống nội khí quản. Tuy nhiên, ngày 15/9, ông T. xuất hiện đau ngực. Siêu âm tim tại giường ghi nhận tràn dịch màng ngoài tim, kèm hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim tại vùng mỏm thất trái.

Trước nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ hồi sức tim, tim mạch can thiệp phối hợp với ê-kíp phẫu thuật tim hội chẩn, theo dõi sát diễn biến và siêu âm tim mỗi giờ. Phương án phẫu thuật được cân nhắc nếu tình trạng người bệnh xấu đi, đồng thời điều chỉnh điều trị nội khoa phù hợp.

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe ông T. dần cải thiện. Đến ngày 28/9, siêu âm tim không còn ghi nhận hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim, lượng dịch màng ngoài tim giảm còn ít. Người bệnh được xuất viện, tái khám và có kết quả kiểm tra tim ổn định.

BSCKII. Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết kết quả điều trị đạt được nhờ sự phối hợp giữa hồi sức cấp cứu, tái thông mạch vành, hỗ trợ tuần hoàn và theo dõi sát các biến chứng sau nhồi máu cơ tim.

Ông T. có tiền sử hở van tim, tăng huyết áp nhưng chỉ tự mua thuốc uống, đồng thời hút 2-3 gói thuốc lá mỗi ngày.

Bác sĩ Lạc khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu nhồi máu cơ tim như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hoặc mệt mỏi đột ngột. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế, không tự điều trị tại nhà.

Người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh tim mạch cần khám sức khỏe định kỳ, dùng thuốc theo chỉ định và thay đổi lối sống.