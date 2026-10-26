Người đàn ông ngủ dưới gầm khe suối giữa mưa lạnh đã đoàn tụ với gia đình

Ngày 26/10, theo tin từ Bộ Công an, Công an xã Sơn Hà phối hợp với Công an xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, xác minh nhân thân và hỗ trợ đưa một người đàn ông đi lạc trở về nhà an toàn sau khi phải ngủ qua đêm dưới gầm khe suối trong điều kiện thời tiết mưa lớn, lạnh giá.

Ông V. đã được đoàn tụ gia đình. Ảnh: CA.↵

Trước đó, ngày 22/10, trong lúc thời tiết diễn biến khắc nghiệt, Công an xã Tây Trà Bồng phát hiện một người đàn ông đi lạc, phải ngủ qua đêm tại khu vực gầm khe suối. Nhận thấy khu vực đầu nguồn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, lực lượng công an nhanh chóng đưa người đàn ông về trụ sở để chăm sóc và bảo đảm an toàn.

Qua thăm hỏi, người đàn ông cho biết mình sinh sống tại xã Sơn Hà nhưng không nhớ đường về nhà. Ngay sau đó, Công an xã Tây Trà Bồng chủ động liên hệ, phối hợp với Công an xã Sơn Hà để xác minh nhân thân và tìm kiếm thông tin gia đình.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, Công an xã Sơn Hà tiến hành rà soát thông tin và xác định người đàn ông là ông Đ.V.V. (SN 1963, trú tại thôn Nước Tang, xã Sơn Hà).

Sau khi xác minh chính xác nhân thân, Công an xã Sơn Hà phối hợp với Công an xã Tây Trà Bồng tổ chức tiếp nhận, đưa ông V. trở về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.