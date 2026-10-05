Người đàn ông ngồi bên chiếc xe đạp cũ chở nhiều phế liệu giữa đêm và câu chuyện ấm lòng phía sau

Ngỳ 5/10, theo tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Đào Xá đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một người dân gặp khó khăn khi phương tiện bị hỏng giữa đêm, góp phần bảo đảm an toàn và giúp người này tiếp tục hành trình trở về nhà.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 26/9, Tổ tuần tra Công an xã Đào Xá gồm 4 cán bộ, do Đại úy Lê Thành Công, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường tỉnh 316, khu vực cổng chợ Thạch Đồng.

Công an kịp thời hỗ trợ người đàn ông nhặt ve chai bị hỏng xe giữa đường. Ảnh: CA.↵

Trong quá trình tuần tra, Tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang nằm nghỉ bên lề đường, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ chở nhiều chai, lọ và phế liệu đã qua sử dụng.

Qua thăm hỏi, người đàn ông cho biết tên là Khuất Duy Chiến, sinh năm 1983, trú tại xã Phúc Hòa, thành phố Hà Nội. Anh Chiến làm công việc thu gom phế liệu để kiếm sống. Khi di chuyển qua địa bàn xã Đào Xá, phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục hành trình nên anh phải dừng lại bên đường chờ đến sáng để sửa xe.

Nhận thấy thời điểm đã khuya, việc nằm nghỉ bên lề đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Tổ công tác đã động viên, bố trí chỗ nghỉ tạm thời, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí và phương tiện để anh Chiến có điều kiện tiếp tục di chuyển về nhà.

Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ Công an xã Đào Xá đã giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự.