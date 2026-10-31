Người đàn ông ngoài 60 tuổi lĩnh án tù vì lái xe 80m khi không có bằng lái

Vào ngày 31/10, Chi nhánh Chungju thuộc Tòa án Quận Cheongju (Thẩm phán chủ tọa Kim Ju-hyun) thông báo đã tuyên án 6 tháng tù giam đối với một cá nhân, tạm gọi là A (63 tuổi), vì hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lái xe không có bằng lái).

A bị đưa ra xét xử với cáo buộc điều khiển một chiếc xe tải chở hàng trên một đoạn đường tại huyện Eumseong, tỉnh Chungcheong Bắc mà không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Các cuộc điều tra cho thấy cá nhân A, người từng nhiều lần bị xử phạt (bao gồm cả phạt tiền) vì hành vi lái xe không có bằng lại tiếp tục điều khiển phương tiện trong thời gian đang chấp hành án treo cho một vi phạm tương tự.

Tại phiên tòa, bị cáo (gọi tắt là A) đã xin được khoan hồng với lý do: "Tôi cần một chiếc xe để mưu sinh, nhưng dù đã thi lý thuyết hơn 30 lần, tôi vẫn không thể lấy được bằng lái. Tôi buộc phải di chuyển chiếc xe vì tình thế cấp bách trong lúc người thường xuyên lái xe giúp tôi vắng mặt".

Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lời biện minh này và nêu rõ: "Bị cáo tiếp tục phạm tội lái xe không có bằng trong thời gian đang chấp hành án treo, khoảng thời gian mà trước đó bị cáo đã từng được hưởng sự khoan hồng. Mặc dù bị cáo đã nhiều lần cố gắng thi lấy bằng lái và quãng đường di chuyển cũng tương đối ngắn, nhưng không thể bỏ qua những nguy cơ tai nạn tiềm ẩn từ hành vi vi phạm pháp luật lặp đi lặp lại này, cũng như thái độ hoàn toàn coi thường các quy định pháp luật của bị cáo".