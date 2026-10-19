Người đàn ông ngộ độc lá ngón được cứu sống nhờ bài thuốc của bác sĩ quân y

Ngày 19/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), quân y của đơn vị đã kịp thời cứu sống một người dân ngộ độc lá ngón.

Tối trước đó 2 ngày, người thân phát hiện anh V.B.D. (29 tuổi, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ) ăn lá ngón tự tử. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa nạn nhân đến trạm y tế để cấp cứu.

Tại đây, Trung tá Lê Anh Đức, bác sĩ quân y đang được tăng cường tại Trạm Y tế xã Tri Lễ, cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân viên y tế địa phương triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị.

Người đàn ông 29 tuổi đã kịp thời cứu sống nhờ các bác sĩ quân y. Ảnh: Anh Bách

Trong quá trình xử trí, bác sĩ Đức đã sử dụng bài thuốc do mình nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn cứu chữa các trường hợp ngộ độc lá ngón. Sau khoảng 30 phút xử trí ban đầu, tình trạng anh D. chuyển biến tích cực.

Nạn nhân sau đó, tiếp tục được chuyển đến Trạm Y tế xã Tri Lễ để điều trị. Đến nay, sức khỏe anh D. đã ổn định, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Được biết, đây là trường hợp thứ 30 được đơn vị phối hợp cứu chữa thành công trong những năm qua. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ quân y Bộ đội Biên phòng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là đồng bào ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Cây lá ngón ở Việt Nam còn gọi là cây rút ruột, co ngón, hồ mạn trường, hồ mạn đằng, hoàng đằng, đoạn trường thảo (cỏ đứt ruột). Thành phần có thể giết người trong loại cây này là alkaloid chứa trong toàn bộ cây.

Alkaloid có hoạt tính sinh lý rất cao đối với cơ thể con người và động vật, nhất là đối với hệ thần kinh. Một lượng nhỏ alkaloid là chất độc gây chết người.