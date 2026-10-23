Người đàn ông nằm bên Quốc lộ 2D may mắn được cảnh sát hỗ trợ

Theo tin từ Bộ Công an, ngày 21/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Chảy, khu vực hồ Thác Bà, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một người đàn ông gặp vấn đề về sức khỏe bên Quốc lộ 2D, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu an toàn.

Cụ thể, khoảng 8h20 ngày 21/10, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2, gồm Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Trung tá Phùng Nguyên Ngọc và Đại úy Nguyễn Văn Lâm, phát hiện một người đàn ông dừng xe máy bên lề Quốc lộ 2D và nằm bên đường.

Cảnh sát giao thông đường thủy Lào Cai kịp thời hỗ trợ người đàn ông gặp vấn đề sức khỏe trên Quốc lộ 2D. Ảnh: CA.↵

Nhận thấy người này có biểu hiện bất thường về sức khỏe, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng dừng lại, tiếp cận thăm hỏi và tìm hiểu tình hình.

Cảnh sát đường thủy Lào Cai hỗ trợ người đàn ông gặp vấn đề sức khỏe trên Quốc lộ 2D.

Qua trao đổi, người đàn ông tên Phong, quê tỉnh Tuyên Quang, cho biết đang điều khiển xe máy trên đường đi Lào Cai thì bất ngờ xuất hiện triệu chứng xây xẩm mặt mày, tê bì chân tay, khiến sức khỏe không bảo đảm để tiếp tục hành trình.

Trước tình huống trên, tổ công tác khẩn trương hỗ trợ, đưa anh Phong đến Trung tâm Y tế xã Yên Bình để được thăm khám, cấp cứu kịp thời. Sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe của anh Phong đã ổn định.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của tổ công tác góp phần giúp người dân vượt qua tình huống nguy hiểm, đồng thời thể hiện tinh thần tận tụy, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân của lực lượng Công an nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.