Người đàn ông nằm bên đường, lưu lạc từ TP HCM đến TP Quảng Ninh, câu chuyện phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Ngày 5/10, theo tin từ Bộ Công an, Công an xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh tận tình giúp người đàn ông đi lạc đoàn tụ cùng gia đình

Trước đó tối ngày 30/9, Công an xã Thống Nhất nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện người đàn ông lạ mặt nằm bất tỉnh ở lề đường cùng chiếc xe máy tại khu vực thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất.

Gia đình anh Phan Phước Công đến đón anh tại trụ sở Công an xã Thống Nhất. Ảnh: CA. ↵

Nhận được tin báo, Tổ công tác của Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ, khẩn trương đưa người và phương tiện về Trạm Y tế xã để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Qua quá trình khẩn trương xác minh, Công an xã Thống Nhất đã xác định được danh tính người đàn ông trên là anh Phan Phước Công, sinh ngày 23/03/1983, trú tại đường số 1, phường Bảy Hiền, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Liên hệ với người thân anh Công được biết, anh Công bị trầm cảm nên đã bỏ nhà đi và mất liên lạc hoàn toàn với gia đình kể từ ngày 03/09.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng, gia đình đã vô cùng xúc động khi nhận được điện thoại thông báo từ Công an xã Thống Nhất.

Đến ngày 3/10, em trai của anh Công đã di chuyển từ miền Nam ra đến trụ sở Công an xã Thống Nhất để làm thủ tục nhận lại người thân.

Tại cơ quan Công an, thân nhân gia đình đã viết thư cảm ơn sâu sắc gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thống Nhất vì tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.