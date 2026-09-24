Người đàn ông Mỹ bay nửa vòng trái đất sang Việt Nam thay khớp gối

Ở tuổi 70, Pettit Jeff Gray bắt đầu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt vì những cơn đau ở gối trái. Khớp gối thoái hóa nặng, biến dạng khiến chân không thể duỗi thẳng, trong khi khả năng gấp gối chỉ còn khoảng 90 độ. Việc đi lại vì thế ngày càng hạn chế.

Ông Gray đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang thăm khám trong một chuyến trở về Việt Nam. Kết quả, ông bị thoái hóa khớp gối trái độ 4, vẹo trong khoảng 10 độ, khe khớp trong hẹp nặng. Hình ảnh kiểm tra còn ghi nhận nhiều nốt vôi hóa và dày màng hoạt dịch, gợi ý u sụn màng hoạt dịch.

Các bác sĩ chỉ định thay khớp gối toàn phần. Tuy nhiên, sau lần khám đầu tiên, ông trở về Mỹ để giải quyết việc gia đình và chưa thể phẫu thuật ngay. Sau khi thu xếp xong công việc, ông Gray quyết định quay lại Việt Nam.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ của hệ thống robot CORI và công nghệ dựng hình 3D cá thể hóa. Theo ê-kíp, hệ thống này cho phép bác sĩ phân tích cấu trúc giải phẫu và mô phỏng chuyển động của khớp gối ngay trong quá trình phẫu thuật. Một điểm đáng chú ý là kỹ thuật này không yêu cầu người bệnh phải chụp CT hoặc MRI trước mổ để lập kế hoạch thay khớp.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng cùng ê-kíp đa chuyên khoa thực hiện ca phẫu thuật thay khớp gối bằng Robot CORI cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Trong trường hợp của ông Gray, khớp gối đã biến dạng và có nhiều tổn thương kèm theo, vì vậy việc xác định trục chi, vị trí đặt khớp nhân tạo và cân bằng dây chằng là những yếu tố quan trọng.

Robot hỗ trợ bác sĩ thực hiện các đường cắt xương theo kế hoạch với độ chính xác cao, đồng thời giúp kiểm soát vị trí của các thành phần khớp nhân tạo. Ê-kíp cũng hướng tới việc hạn chế tổn thương mô mềm trong quá trình phẫu thuật.

Sau ca mổ, ông Gray được theo dõi, kiểm soát đau và tập vận động sớm dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục hồi chức năng. Việc đưa người bệnh vận động sớm nhằm giúp khớp mới hoạt động tốt và hạn chế các biến chứng do nằm lâu.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cho biết việc thực hiện ca thay khớp gối bằng robot CORI cho bệnh nhân người Mỹ cho thấy khả năng triển khai kỹ thuật chấn thương chỉnh hình có sự hỗ trợ của công nghệ robot tại cơ sở này. Việc làm chủ công nghệ tiên tiến giúp tiệm cận các chuẩn mực y khoa thế giới, mang đến cho người bệnh trong và ngoài nước cơ hội tiếp cận giải pháp điều trị tối ưu ngay tại Việt Nam.

Theo ông Dũng, bên cạnh thiết bị, kết quả điều trị phụ thuộc vào việc đánh giá người bệnh trước mổ, lựa chọn phương án phẫu thuật, phối hợp giữa các chuyên khoa và quá trình phục hồi sau phẫu thuật. Sau thời gian ngắn tập vận động, ông Gray đã có thể đứng và đi lại. Những bước chân vốn bị hạn chế bởi chiếc gối đau nhiều năm trước dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Với người bệnh, hành trình lần này không chỉ là một chuyến trở về Việt Nam, mà còn là hành trình tìm lại khả năng vận động sau thời gian dài sống cùng bệnh thoái hóa khớp.