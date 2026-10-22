Người đàn ông Mỹ 73 tuổi hôn mê sâu, suy đa tạng sau hơn một giờ xông hơi

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Quốc Chính, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Thần kinh chúc mừng bệnh nhân trải qua 17 ngày hồi sức tích cực. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Hôn mê sâu, tổn thương nhiều cơ quan sau xông hơi

Ngày 23/9, một người đàn ông 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, được người quen phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu sau khi tập thể dục và vào phòng xông hơi hơn một giờ.

Người bệnh được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City trong tình trạng nguy kịch, điểm Glasgow chỉ 5/15, đồng tử hai bên nhỏ, phản xạ ánh sáng kém, sốt 39,5 độ C và huyết áp thấp.

Các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp, ổn định tình trạng ban đầu trước khi chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và mạch máu não chưa phát hiện tổn thương cấu trúc rõ ràng. Người bệnh được xác định hôn mê chưa rõ nguyên nhân, kèm sốc và suy đa tạng.

Sau một ngày theo dõi, xử trí và hội chẩn, ngày 24/9, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, Viện Thần kinh, để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thời điểm nhập khoa, tình trạng người bệnh vẫn rất nặng, điểm đánh giá suy tạng SOFA lên tới 14. Các bác sĩ ghi nhận nhiều vấn đề nghiêm trọng gồm sốc nhiệt, tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu và nhiễm khuẩn tiết niệu.

Trước tình trạng nhiều cơ quan cùng bị tổn thương, ê-kíp điều trị triển khai đồng thời các biện pháp hồi sức tích cực nhằm duy trì chức năng sống và kiểm soát những rối loạn nguy hiểm.

Người bệnh được thở máy xâm nhập, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận, kiểm soát rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ điều trị suy đa tạng.

Các bác sĩ đồng thời sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch hỗ trợ huyết áp, bù dịch và điện giải, hỗ trợ chức năng gan, điều chỉnh rối loạn đông máu và truyền chế phẩm máu khi có chỉ định.

Dưới sự chỉ đạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Quốc Chính, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, bác sĩ điều trị chính Nguyễn Diệp Anh cùng tập thể bác sĩ, điều dưỡng liên tục theo dõi, đánh giá diễn biến và điều chỉnh phương án điều trị phù hợp với tình trạng người bệnh.

Hồi phục sau 17 ngày, Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi thư cảm ơn

Bên cạnh những khó khăn về chuyên môn, quá trình điều trị còn gặp trở ngại do người bệnh là người nước ngoài, có rào cản ngôn ngữ.

Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh đã phối hợp với Văn phòng Bệnh viện và các đơn vị liên quan, kết nối với người thân và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nhằm hỗ trợ trao đổi thông tin, động viên và chăm sóc người bệnh.

Sau quá trình hồi sức tích cực, sức khỏe người bệnh từng bước cải thiện. Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết sốt và được cai thở máy thành công.

Các bác sĩ tiến hành rút ống nội khí quản khi người bệnh có thể tự thở khí phòng. Khả năng ăn uống qua đường miệng và vận động cũng dần phục hồi.

Cùng với những chuyển biến tích cực về lâm sàng, các chỉ số chức năng thận, đông máu và dấu hiệu nhiễm khuẩn được kiểm soát.

Ngày 9/10, sau khoảng 17 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Ngày 19/10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã gửi thư cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và tập thể Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, ghi nhận sự chăm sóc chuyên nghiệp, tận tình và hiệu quả phối hợp của đội ngũ y tế trong quá trình điều trị.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, kết quả điều trị có sự đóng góp của quá trình phối hợp liên tục giữa các cơ sở y tế, từ cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City, xử trí tại Trung tâm Cấp cứu A9 đến hồi sức chuyên sâu tại Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh.

Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của cấp cứu kịp thời, hồi sức tích cực và phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị những người bệnh nguy kịch, đặc biệt khi xuất hiện đồng thời nhiều tổn thương cơ quan.