Một người đàn ông tại Anh đang khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định mua lại phần thân một chiếc máy bay Boeing 737 cũ với giá chỉ 4.000 bảng Anh (khoảng 140 triệu đồng), sau đó đưa xuống lòng đất ngay trong khu vườn nhà mình để biến thành một căn hầm đặc biệt.

Ảnh: Phần thân của chiếc máy bay Boeing 737-500.

Nhân vật trong câu chuyện là Dave Billings, 45 tuổi, một kỹ sư sống tại vùng Derbyshire, Anh. Anh đã mua lại phần thân chiếc Boeing 737-500 từng thuộc hãng hàng không Bmibaby vào tháng 12/2025. Bộ phận máy bay nặng khoảng 3 tấn sau đó được đưa đến nhà và hạ xuống một hố đào sâu khoảng 4,2 m.

Đây không đơn thuần là một dự án cải tạo sân vườn. Dave dự định kết nối chiếc máy bay với hệ thống hầm ngầm mà anh đã dành nhiều năm xây dựng bên dưới khu đất của gia đình. Công trình lấy cảm hứng từ bộ phim chiến tranh kinh điển The Great Escape, với mạng lưới đường hầm, những căn phòng bí mật và lối ra vào được ngụy trang.

Đặc biệt, Dave còn lên kế hoạch thiết kế một thang máy nằm bên trong bốt điện thoại công cộng màu đỏ đặc trưng của Anh. Khi bước vào bốt điện thoại, khách có thể đi xuống phía dưới và tiếp cận căn phòng được cải tạo từ thân máy bay.

Ảnh: Thang máy giấu bên trong bốt điện thoại đỏ, lối đi dẫn xuống khu vực máy bay.

Theo chia sẻ của người đàn ông, chiếc máy bay sẽ được phủ bê tông và đất, phần nóc nằm dưới mặt đất khoảng 75 cm. Bên trong dự kiến có điện, nước, hệ thống thông gió riêng và nhà vệ sinh được cải tạo từ toilet nguyên bản của máy bay, kết nối với bể tự hoại của gia đình.

Dave cũng dự định lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời và tận dụng nguồn nước từ giếng khoan. Nếu được trang bị đủ lương thực, thực phẩm, gia đình anh có thể sinh hoạt độc lập trong khoảng 3–6 tháng.

Dù có thể trở thành nơi trú ẩn nếu xảy ra chiến tranh hoặc thảm họa hạt nhân, Dave khẳng định mục đích chính của công trình vẫn là tạo ra một không gian vui chơi, thư giãn và tổ chức tiệc cho gia đình, bạn bè.

Ảnh: Phần thân máy bay được xây dựng như một hầm trú ẩn tại nhà.

Ý tưởng mua máy bay cũng xuất phát từ cậu con trai Oliver, 8 tuổi, vốn rất yêu thích các loại phi cơ. Tuy nhiên, ban đầu vợ anh là Beth không mấy hào hứng khi biết chồng bỏ tiền mua một chiếc máy bay cũ về nhà.

Tính đến hiện tại, dự án hầm ngầm đã tiêu tốn ít nhất 50.000 bảng Anh. Riêng phần cải tạo chiếc máy bay, Dave ước tính cần thêm 8.000 bảng cho bê tông, 3.000 bảng cho lưới thép gia cố và 2.000 bảng cho vật liệu cách nhiệt.

Ảnh: Dave Billings bên trong khu vực thân máy bay.

Anh đang ghi lại quá trình thực hiện dự án trên YouTube với tên Tornado Dave và hy vọng hoàn thành công trình vào tháng 2 năm sau. Đáng chú ý, Dave còn đặt ra một thời hạn khá đặc biệt: phải hoàn tất mọi thứ trước kỷ niệm 10 năm ngày cưới, theo mong muốn của vợ.