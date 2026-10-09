Người đàn ông mù lái xe 241 km trên cao tốc khi say rượu

Người đàn ông gần như mù hoàn toàn ở Anh lái xe 241 km trên đường cao tốc trong tình trạng say rượu và không có giấy phép lái xe. Ảnh chụp màn hình: Mạng xã hội

Theo trang Oddity Central (Anh), sáng 29/6, khi tuần tra trên đường cao tốc M6 gần Carlisle, cảnh sát phát hiện một chiếc Opel Meriva liên tục lạng lách, chuyển làn bất thường. Ban đầu, họ cho rằng đây chỉ là một trường hợp lái xe liều lĩnh, nhưng sau đó bất ngờ phát hiện lái xe không chỉ say rượu mà còn không có giấy phép và gần như mù hoàn toàn.

Tại phiên tòa gần đây, Anthony Hall thừa nhận đã lái xe trong tình trạng say rượu, điều khiển phương tiện không có giấy phép và bảo hiểm, đồng thời tự ý lấy xe của bạn đời khi chưa được người này đồng ý. Luật sư của Hall cho biết thân chủ hành động trong lúc tuyệt vọng, tìm cách thoát khỏi những khó khăn cá nhân, bao gồm rắc rối trong quan hệ tình cảm và vấn đề tài chính. Tuy nhiên, những lý do này khó có thể giải thích vì sao một người gần như mù hoàn toàn lại cầm lái trên đường cao tốc khi đang say rượu.

Hall giải thích rằng ông quyết định lái xe đến Scotland để giải tỏa tâm trạng sau khi uống hết bốn chai rượu cùng bạn đời. Dù chưa từng có giấy phép lái xe, ông cho biết mình đã dành phần lớn cuộc đời làm những công việc liên quan đến ô tô nên vẫn biết cách điều khiển xe. Việc gần như mất hoàn toàn thị lực từ hai năm trước cũng không khiến ông từ bỏ ý định lái xe.

Theo báo cáo của cảnh sát, trong hành trình trên đường cao tốc M6, Hall thậm chí còn dừng tại một trạm xăng để tiếp nhiên liệu và được nhân viên tại đây hỗ trợ. Tuy nhiên, không nhân viên nào báo cho cảnh sát về tình trạng say rượu cũng như tình trạng khiếm thị của ông.

Nếu bạn thắc mắc làm thế nào một người gần như mù hoàn toàn có thể lái xe suốt 241 km trên đường cao tốc vào ban đêm trong tình trạng say rượu, thì bạn không phải là người duy nhất đặt câu hỏi này. Hall giải thích rằng ông vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn lờ mờ nên đã bám theo một chiếc xe tải lớn, lấy đèn hậu của xe làm điểm định hướng. Tuy nhiên, ông gặp khó khăn trong việc giữ xe đi đúng làn. Khi bị cảnh sát phát hiện, chiếc xe đang liên tục lạng lách giữa các làn đường, thậm chí đi vào làn dừng khẩn cấp.

Việc Hall không gây ra tai nạn trong suốt hành trình có thể xem là điều may mắn hiếm có. Dù vậy, ông vẫn bị tuyên phạt 36 tuần tù, nhưng được hoãn thi hành án trong thời gian thử thách 18 tháng. Ngoài ra, ông phải kiêng rượu trong 90 ngày và tham gia một chương trình phục hồi.