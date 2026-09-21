Người đàn ông mù lái ôtô 240 km trong đêm sau khi cùng bạn gái uống hết 4 chai rượu vang

Giữa tháng 9, Tòa án Kirklees, Anh xác định Anthony Hall, 50 tuổi, phạm tội lái xe trong tình trạng say xỉn và không có giấy phép lái xe.

Do có lý lịch tốt và được tòa án xem xét những khủng hoảng cá nhân vào thời điểm phạm tội, Hall bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 29/6. Cảnh sát khi đó nhận được thông tin về một người đàn ông đang điều khiển ôtô trên đường cao tốc dù say xỉn và bị mù.

Anthony Hall và người thân. Ảnh: BBC

Một cảnh sát sau đó phát hiện chiếc Vauxhall do Hall điều khiển chạy không ổn định. Phương tiện liên tục loạng choạng, lạng lách giữa các làn đường và có lúc lao lên lề đường. Chiếc xe nhanh chóng bị lực lượng chức năng chặn lại.

Khi tiếp cận tài xế, cảnh sát nhận thấy hơi thở của Hall có mùi rượu. Trả lời câu hỏi của lực lượng chức năng, người đàn ông cho biết mình và bạn gái đã cùng uống hết 4 chai rượu vang trước đó.

Hall nói ông bị mù khoảng hai năm trước nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số ánh đèn. Trong quá trình di chuyển trên cao tốc vào ban đêm, ông đã nhìn theo ánh đèn của một chiếc xe tải hạng nặng để xác định hướng đi.

Người đàn ông khai rằng mình dự định lái xe đến Scotland. Hall muốn trốn khỏi nhà, đồng thời thoát khỏi mối quan hệ tình cảm và tình hình tài chính đang khiến ông gặp khủng hoảng.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Hall đã lấy chiếc ôtô của bạn gái mà không được cho phép. Trước khi bị chặn lại, ông đã lái phương tiện đi được quãng đường khoảng 240 km.

Kết quả kiểm tra cho thấy Hall có nồng độ cồn 50 microgam trên 100 ml khí thở. Con số này cao hơn 15 microgam so với giới hạn nồng độ cồn được phép đối với người điều khiển phương tiện tại Anh.