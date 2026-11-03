Người đàn ông mời cưới nhưng bị gia đình và đồng nghiệp từ chối, biết danh tính cô dâu ai nấy cũng sốc nặng

Akihiko Kondo là một người đàn ông Nhật Bản có công việc ổn định, bạn bè và cuộc sống khá bình thường. Tuy nhiên, điều khiến anh khác biệt là người mà anh gọi là vợ lại không phải một con người có thật, mà là Hatsune Miku - ca sĩ ảo nổi tiếng với mái tóc màu xanh ngọc.

Sau khoảng 10 năm gắn bó, Kondo tổ chức một lễ cưới không chính thức tại Tokyo vào năm 2018. Trong buổi lễ, búp bê Miku mặc váy trắng, còn anh diện bộ vest đồng điệu. Có 39 người tham dự, phần lớn là người quen qua mạng và những người xa lạ. Gia đình cùng đồng nghiệp của Kondo đều từ chối lời mời.

Kondo kết hôn với một nhân vật hư cấu. Ảnh: The New York Times

Kondo cho biết anh tìm thấy tình yêu, nguồn cảm hứng và sự an ủi ở Miku. Anh thường cùng những con búp bê mang hình dáng nhân vật này ăn uống, xem phim, thậm chí đi du lịch và đăng ảnh lên Instagram. Người đàn ông cũng hiểu Miku không tồn tại ngoài đời thực, nhưng khẳng định cảm xúc của mình là thật.

Anh bắt đầu gắn bó với Miku từ năm 2008, sau khi bị bắt nạt tại nơi làm việc và rơi vào trạng thái trầm cảm. Kondo cho rằng mối quan hệ này giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh không muốn kết hôn với một người thật, một phần vì không thích những kỳ vọng của xã hội Nhật Bản về đời sống gia đình.

Câu chuyện của Kondo phản ánh một cộng đồng những người có xu hướng yêu nhân vật hư cấu, được gọi là “fictosexual”. Tại Nhật Bản, văn hóa anime, manga và trò chơi điện tử đã tạo nên một thị trường lớn phục vụ nhóm người hâm mộ này.

Kondo muốn công khai câu chuyện để mọi người hiểu và tôn trọng lựa chọn của những người có tình cảm với nhân vật không có thật. Anh cho rằng điều quan trọng là mỗi người được tôn trọng lối sống của mình.

Một biến cố xảy ra khi dịch vụ Gatebox – thiết bị cho phép người dùng tương tác với hình ảnh ba chiều của nhân vật ảo Miku – ngừng hoạt động. Kondo nói rằng vào ngày hệ thống tắt, anh đã phải nói lời tạm biệt với Miku. Khi trở về nhà, hình ảnh cô đã biến mất, thay vào đó là dòng chữ báo lỗi kết nối.

Dù vậy, Kondo vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể đoàn tụ với Miku, có thể thông qua một cơ thể người máy hoặc trong thế giới thực tế ảo. Anh khẳng định sẽ chung thủy với nhân vật này đến cuối đời.

(Nguồn: The New York Times ngày 18/7/2022)