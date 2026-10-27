Người đàn ông may mắn sống sót khi bị chó nhà hàng xóm cắn vào cổ

Farzad Housseinpour, 42 tuổi, đang dắt chó của mình đi dạo thì một con chó thuộc giống Cane Corso bất ngờ lao vào anh vào ngày 28/9.

Cựu nhân viên bảo vệ đã cố gắng đẩy con chó ra khỏi người mình và cho biết máu "có ở khắp mọi nơi".

Farzad đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức sau khi cảnh sát được gọi đến.

Vết thương ở cổ của Farzad sau vụ tấn công. Ảnh: SWNS

Các bác sĩ đã khâu vết thương lại cho anh ấy và nói rằng nếu vết cắn sâu hơn 1mm nữa thì nó sẽ chạm vào một động mạch chính và có thể gây tử vong.

Farzad đã được chụp CT để đánh giá mức độ thương tích, được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, uống thuốc kháng sinh penicillin và khâu một mũi ở giữa vết thương ở cổ.

Đoạn clip do người hàng xóm quay lại cho thấy con chó cũng có hành vi hung dữ với một người hàng xóm nữ khác.

Người phụ nữ cũng bị con chó hung dữ tấn công. Ảnh: SWNS

Mặc dù người hàng xóm đã xin lỗi và đồng ý đeo rọ mõm cho con chó, Farzad vẫn quá sợ hãi không dám trở về nhà.

Farzad, đến từ Netherton, Huddersfield ở West Yorkshire, Anh, cho biết: "Mọi chuyện thật kinh khủng, từ sáng đến tối tôi cứ nghĩ về nó, tâm trạng tôi thay đổi và tôi cảm thấy không an toàn với bất cứ thứ gì. Tôi cũng đang dùng thuốc an thần nữa".

Cảnh sát West Yorkshire xác nhận cuộc điều tra đã kết thúc sau khi chủ sở hữu con chó đồng ý thực hiện các biện pháp để kiểm soát nó.

Một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cho biết các sĩ quan đã điều tra một vụ việc xảy ra vào sáng ngày 28/9, trong đó một con chó đã gây thương tích khi mất kiểm soát trong khu vườn chung trên đường Plantation Drive, Newsome, Huddersfield.