Người đàn ông mất tích khi bơi ra hồ Tuyền Lâm lấy cần câu cá

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một nam thanh niên mất tích khi bơi ra hồ Tuyền Lâm lấy cần câu cá.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 29/10, anh N.C.B. (35 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú tại Lâm Đồng) cùng nhóm bạn đến hồ Tuyền Lâm, thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm vui chơi và câu cá. Trong lúc câu, một con cá lớn kéo cần câu trôi ra giữa hồ. Thấy vậy, anh B. bơi ra lấy lại cần câu nhưng không may bị đuối nước và mất tích.

Nhận tin báo, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cùng nhiều đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm.

Đến trưa 31/10, sau hơn một ngày rưỡi xảy ra vụ việc, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát khu vực hồ để tìm kiếm nạn nhân.