Người đàn ông mất tích 19 ngày, công an nêu đặc điểm nhận dạng

Ngày 15/9, Công an phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng phát thông báo tìm ông Đặng Xuân Quang (SN 1958), trú tại tổ dân phố Hoàng Như, phường Thục Phán.

Theo thông tin từ gia đình, ông Quang rời khỏi nhà từ ngày 27/8. Đến nay, sau 19 ngày, ông chưa trở về, gia đình không liên lạc được và chưa xác định được ông đang ở đâu.

Công an công bố nhận dạng ông Đặng Xuân Quang

Ông Quang cao khoảng 1,72m, nặng 63-64kg. Khi rời nhà, ông mặc quần đùi có hình bông hoa nhiều màu, áo may ô màu trắng và đi dép màu đen.

Công an phường Thục Phán đề nghị cơ quan, đơn vị và người dân nếu biết thông tin về ông Đặng Xuân Quang, liên hệ đại diện gia đình là ông Đặng Trường Giang qua số điện thoại 0886.161.515.

Người dân cũng có thể cung cấp thông tin cho Đại úy Lê Đức Tâm, Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Thục Phán, qua số điện thoại 0912.624.990.