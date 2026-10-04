Người đàn ông mất hơn 650 triệu đồng vì bà lão 65 tuổi quen qua mạng

Theo SCMP, Lưu Huy, một nhà thầu xây dựng ở Thượng Hải, quen người phụ nữ tên Dư Tú Trân trên mạng xã hội vào năm 2021.

Anh tin rằng Dư là một bác sĩ 29 tuổi tại một bệnh viện hạng 3A danh tiếng ở Thượng Hải, đồng thời có thể giúp anh tiếp cận các dự án kỹ thuật của bệnh viện.

Dư duy trì tài khoản mạng xã hội rất đều đặn trong suốt 5 năm, đăng gần 7.000 video và thu hút khoảng 10.000 người theo dõi. Những nội dung này góp phần tạo nên hình ảnh một nữ bác sĩ trẻ, xinh đẹp và có cuộc sống đáng tin cậy.

Lưu sau đó nảy sinh tình cảm với Dư, đồng thời hy vọng mối quan hệ có thể giúp mở rộng cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, dù cùng sống tại Thượng Hải, hai người chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Dư nói mình không thể gặp Lưu vì bị mẹ phản đối chuyện tình cảm. Người phụ nữ này yêu cầu Lưu phải đưa 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng) tiền sính lễ và mua nhà tại Thượng Hải thì hai người mới có thể gặp nhau.

Trong 5 tháng, Lưu đã chuyển tổng cộng 170.000 nhân dân tệ (khoảng 659 triệu đồng) cho Dư.

Nhiều lần Lưu đề nghị gọi video, Dư cũng từ chối với lý do mẹ đang ở bên cạnh. Dư cũng không giúp Lưu tiếp cận bất kỳ dự án xây dựng nào như đã hứa.

Người phụ nữ 65 tuổi dùng AI để giả danh một nữ bác sĩ trẻ và mẹ của mình, qua đó lừa một người đàn ông chuyển 170.000 nhân dân tệ. Ảnh: 163.com

Dần nhận thấy câu chuyện có nhiều điểm bất thường, Lưu báo cảnh sát. Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Dư thực chất sinh năm 1961, tức 65 tuổi, không phải nữ bác sĩ 29 tuổi như trên mạng xã hội.

Người phụ nữ này không có bằng cấp y khoa và chỉ làm công việc vệ sinh tại một bệnh viện. Tài khoản nhận tiền từ Lưu cũng được đăng ký dưới tên một người đàn ông khác.

Khi kiểm tra kho video của Dư, cảnh sát phát hiện một chi tiết rất nhỏ mà nạn nhân đã bỏ qua. Một số video có dòng chữ cho biết "nội dung này có chứa nội dung do AI tạo ra".

Theo cảnh sát, Dư đã sử dụng AI để chỉnh sửa ngoại hình, tạo dựng hình ảnh nữ bác sĩ trẻ và ghép nhân vật vào các bối cảnh khác nhau. Có lúc, người phụ nữ này còn dùng AI để đóng vai mẹ mình nhằm thuyết phục Lưu rằng chính người mẹ đang ngăn cản chuyện tình cảm của họ.

Lưu cho biết, anh không hề để ý dòng chữ nhỏ trong các video và cũng không hiểu về AI.

Cảnh sát cho hay số tiền lừa được đã được Dư dùng để phẫu thuật thẩm mỹ, mua mỹ phẩm chăm sóc da và quần áo.

Đây không phải lần đầu Dư vướng vào hành vi lừa đảo. Năm 2009, bà từng bị kết án 4 năm tù vì tội lừa đảo.

Gần đây, cảnh sát công bố vụ việc để cảnh báo về một hình thức lừa đảo tình cảm trên mạng sử dụng AI.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) liên quan các vụ lừa đảo qua viễn thông và internet trên toàn quốc trong nửa đầu năm ngoái. Riêng trong quý I năm ngoái, số vụ lừa đảo sử dụng công nghệ thay đổi khuôn mặt và giả giọng bằng AI tăng 45%.

Câu chuyện cũng khiến cộng đồng mạng chú ý. Một người bình luận hài hước rằng người phụ nữ 65 tuổi này còn dùng AI giỏi hơn mình ở tuổi 35.

Một ý kiến khác cho rằng Lưu mắc bẫy không chỉ vì chuyện tình cảm mà còn bởi mong muốn tìm kiếm cơ hội làm ăn.