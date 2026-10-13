Người đàn ông mang khối u hiếm từ dấu hiệu 'sụt cân nhưng bụng ngày càng to'

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp để bóc tách thành công khối u hiếm gặp có trọng lượng lên tới 2kg.

Trước đó, nam bệnh nhân quyết định đi khám khi nhận thấy vòng bụng tăng kích thước bất thường đi kèm tình trạng sụt cân rõ rệt.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng cho thấy khối u phát xuất từ thận phải với kích thước cực lớn, lên tới 10 x 18 x 20cm.

Đáng chú ý, sự phát triển của khối u đã chiếm phần lớn không gian ổ bụng, đẩy lệch toàn bộ các tạng xung quanh sang bên trái, đồng thời làm thay đổi hoàn toàn vị trí giải phẫu của các cấu trúc mạch máu lớn, bao gồm cả tĩnh mạch chủ dưới.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật phức tạp. Ảnh: BVCC

Kích thước "khủng" cùng sự xáo trộn vị trí của các cơ quan và mạch máu khiến cuộc phẫu thuật đối mặt với vô vàn thách thức, tiềm ẩn rủi ro chảy máu nghiêm trọng cũng như nguy cơ tổn thương các cấu trúc lân cận.

Đứng trước ca bệnh phức tạp, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng, tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp mổ, gây mê hồi sức, ngân hàng máu và các bác sĩ mạch máu nhằm xây dựng phương án kiểm soát nguy cơ, sẵn sàng xử trí mọi tình huống phát sinh.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các bác sĩ bóc tách trọn vẹn khối u nặng khoảng 2kg và hoàn thành nạo vét hạch theo đúng kế hoạch.

BSNT Nguyễn Thế Anh, Khoa Ngoại thận, tiết niệu, Bệnh viện 19-8 cho biết, trong y văn quốc tế, những khối u thận đạt kích thước từ 20cm trở lên là vô cùng hiếm gặp trong thực hành lâm sàng hiện nay.

Đơn cử như năm 2013 các bác sĩ tại Đài Loan từng công bố một trường hợp ung thư tế bào thận có khối u đường kính 22cm, nặng 2,7kg. Năm 2018, một báo cáo tại Indonesia ghi nhận khối ung thư thận kích thước 22cm, nặng tới 5kg, gây nhiều khó khăn trong quá trình phẫu thuật.

Qua ca bệnh này, bác sĩ Thế Anh khuyến cáo người dân đừng chủ quan khi bụng to dần, sụt cân bất thường. Bởi các khối u thận có thể phát triển âm thầm, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Theo đó, người dân cần chủ động đi khám khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường:

- Tiểu máu, dù chỉ xuất hiện một lần.

- Đau vùng hông lưng hoặc bụng kéo dài.

- Bụng to dần không rõ nguyên nhân.

- Sờ thấy khối bất thường vùng bụng hoặc hông lưng.

- Sụt cân không chủ ý, chán ăn, mệt mỏi kéo dài.

“Những triệu chứng trên không đồng nghĩa với ung thư thận, nhưng người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân. Bởi, không phải bụng to nào cũng do tăng cân, và không phải khối u lớn nào cũng gây đau ngay từ đầu”, bác sĩ Thế Anh chia sẻ.