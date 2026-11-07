Người đàn ông mắc ung thư vì thói quen xấu kéo dài nhiều năm

Vết loét dưới lưỡi kéo dài, bất ngờ lan rộng và gây đau dữ dội.

Các bác sĩ khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam 55 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng khoang miệng do vết loét lớn dưới lưỡi. Tổn thương khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn khi ăn uống và sinh hoạt.

Nốt nhỏ dưới lưỡi hóa ung thư sau hơn một năm

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài và đang điều trị đái tháo đường. Đáng chú ý, hơn một năm trước, người đàn ông phát hiện một nốt nhỏ ở vùng dưới lưỡi. Bệnh nhân từng đến một cơ sở y tế khác sinh thiết và nhận kết quả lành tính.

Cho rằng đây chỉ là tổn thương thông thường, người bệnh không tiếp tục theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, khoảng một tháng gần đây, vết loét đột ngột tăng kích thước, lan rộng và gây đau dữ dội.

Khi đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thăm khám, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm và sinh thiết. Kết quả xác định người bệnh mắc ung thư sàn miệng, thể ung thư tế bào vảy, giai đoạn T2N1M0.

Sau khi hội chẩn, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội quyết định phẫu thuật triệt căn nhằm loại bỏ khối u và xử lý các hạch cổ liên quan.

TS.BS Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, cho biết vị trí khối u nằm ở mặt dưới lưỡi và sàn miệng khiến ca phẫu thuật gặp nhiều thách thức.

Để đảm bảo yêu cầu điều trị, ê-kíp phải cắt rộng khối u và vét hạch cổ hai bên. Tuy nhiên, việc loại bỏ tổn thương sẽ để lại khuyết hổng lớn ở vùng sàn miệng, gây khó khăn cho quá trình phục hồi và có thể ảnh hưởng đáng kể đến chức năng ăn uống, vận động lưỡi của người bệnh.

Sau khi cân nhắc, các bác sĩ quyết định sử dụng vạt rãnh mũi má để tái tạo vùng tổn khuyết.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Theo bác sĩ Nghĩa, đây là loại vạt có kích thước phù hợp với phần mô cần che phủ. Đặc biệt, vạt được cấp máu từ động mạch mặt, giúp đảm bảo khả năng nuôi dưỡng và duy trì sức sống của mô sau chuyển vạt.

Kỹ thuật này giúp che phủ khuyết hổng sau cắt u, đồng thời hạn chế nguy cơ biến chứng như hoại tử vạt và rò nước bọt sau phẫu thuật. Sau ca mổ kéo dài, ê-kíp đã hoàn thành các bước cắt u, vét hạch cổ và chuyển vạt tạo hình.

Đến ngày thứ 7 sau phẫu thuật, vết mổ của bệnh nhân đã khô, chỉ còn phù nề nhẹ. Phần vạt chuyển sống tốt, các chỉ số sinh tồn và kết quả xét nghiệm đều ổn định. Đánh giá ban đầu, kết quả phẫu thuật đạt khoảng 95% theo nhận định của ê-kíp điều trị.

Thời gian tới, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập vận động lưỡi nhằm phục hồi chức năng, cải thiện khả năng ăn uống và sinh hoạt.

Vết loét miệng kéo dài trên 2 tuần cần được kiểm tra

Ung thư khoang miệng, trong đó có ung thư sàn miệng, thường có triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, dễ bị nhầm lẫn với nhiệt miệng hoặc các tình trạng viêm nhiễm thông thường. Điều này khiến người bệnh dễ bỏ qua dấu hiệu cảnh báo, trì hoãn thăm khám và làm chậm quá trình phát hiện bệnh.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm hút thuốc lá, sử dụng rượu bia và chất kích thích kéo dài, thói quen nhai trầu, vệ sinh răng miệng kém hoặc nhiễm virus HPV.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá và chú trọng vệ sinh răng miệng. Đặc biệt, khi xuất hiện vết loét trong khoang miệng kéo dài trên 2 tuần không lành, có xu hướng lan rộng, đau dai dẳng hoặc xuất hiện tổn thương bất thường dưới lưỡi, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Ngay cả khi từng có kết quả sinh thiết lành tính, người bệnh cũng không nên chủ quan nếu tổn thương tiếp tục thay đổi về kích thước, hình dạng hoặc tính chất. Việc tái khám và đánh giá lại khi có dấu hiệu bất thường rất quan trọng để tránh bỏ sót bệnh lý ác tính.

Phương Anh