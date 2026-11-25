Ngày 25/11, Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang xác minh, xử lý vụ việc một người đàn ông mặc trang phục Công an nhân dân, điều khiển xe máy gắn biển số không đúng quy cách.

Lực lượng công an phát hiện người đàn ông mặc trang phục Công an nhân dân, điều khiển xe máy gắn biển số không đúng quy cách. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 23/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua thôn Quảng Khai, tổ công tác Công an xã Bình Xuyên phát hiện một người đàn ông mặc trang phục công an, điều khiển xe máy Honda Wave.

Đáng chú ý, chiếc xe gắn biển số nền xanh được làm từ tấm vật liệu Alu, các chữ số trên biển được viết bằng tay.

Biển số xe màu xanh viết bằng tay gắn lên xe máy của người đàn ông. Ảnh: CACC

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã dừng xe kiểm tra, đưa người và phương tiện về trụ sở để xác minh.

Người điều khiển xe được xác định là anh D.T.S. (33 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin từ gia đình và Công an phường Xuân Hòa, anh S. có tiền sử bệnh lý tâm thần, từng điều trị dài ngày tại bệnh viện chuyên khoa.

Công an xã Bình Xuyên đã bàn giao anh S. cho gia đình quản lý, chăm sóc, đồng thời tạm giữ trang phục công an và phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.