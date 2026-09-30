Người đàn ông mắc bệnh hiếm, phế nang phổi ngập chất đạm

Ngày 30/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết lần đầu tiên ghi nhận và điều trị thành công cho một nam bệnh nhân có phế nang phổi lấp đầy chất đạm do vi khuẩn hiếm gặp.

Bệnh nhân là ông A. (60 tuổi) nhập viện trong tình trạng ho dai dẳng kéo dài và khó thở ngày càng tăng khi vận động.

Khoảng 6 tháng trước, ông A. được chẩn đoán mắc bệnh tích protein phế nang (PAP) - một bệnh lý phổi rất hiếm gặp với tỷ lệ chỉ từ 0,6 đến 7 ca/1 triệu người.

Bệnh nhân được điều trị thành công bệnh phổi hiếm gặp do vi khuẩn lao không điển hình. Ảnh: BVCC

Dù đã qua hai lần rửa phổi tại cơ sở y tế địa phương, các triệu chứng lâm sàng và tổn thương phổi của ông A. vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Tháng 12/2025, người bệnh chuyển đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Vũ Thông - Trưởng khoa Nội Hô hấp ghi nhận bệnh nhân có hiện tượng ngón tay dùi trống cùng tiếng ran nổ rải rác ở cả hai bên phổi. Đây là những biểu hiện đặc trưng gợi ý tình trạng bệnh lý hô hấp mạn tính kéo dài.

Nhận định đây không phải ca PAP tự miễn thông thường, bác sĩ Thông cùng ê-kíp phối hợp hội chẩn liên chuyên khoa với Khoa Gây mê Hồi sức để thiết lập quy trình can thiệp tối ưu.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật rửa toàn bộ hai bên phổi cùng lúc trong một lần can thiệp kéo dài 3 giờ.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm mẫu dịch rửa phế quản phế nang tìm thấy Mycobacterium interjectum - một chủng vi khuẩn Mycobacterium không lao hiếm gặp ở bệnh nhân PAP.

Việc phát hiện đúng tác nhân gây bệnh thứ phát này trở thành bước ngoặt quyết định chuyển hướng phác đồ y khoa. Đó là kết hợp rửa phổi với liệu pháp kháng sinh chuyên biệt điều trị vi khuẩn trong 6 tháng.

Sau thời gian dùng thuốc, các tổn thương trên phổi của bệnh nhân cải thiện đáng kể, triệu chứng ho và khó thở biến mất, chức năng hô hấp phục hồi tốt và không có dấu hiệu tái phát.

Theo bác sĩ Thông, đây là ca bệnh PAP thứ 5 tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng là trường hợp đầu tiên xuất phát từ vi khuẩn lao không điển hình.