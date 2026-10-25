Người đàn ông ly hôn sau 6 năm, tình đầu bất ngờ xuất hiện sau 20 năm và phản ứng khó tin của vợ cũ

Theo bài viết được đăng tải trên Sohu, câu chuyện về một người đàn ông 32 tuổi ở Phúc Kiến, Trung Quốc, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau nhiều năm chịu đựng những mâu thuẫn trong hôn nhân, anh quyết định ly hôn và chấp nhận rời đi với hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, khi cuộc sống đang ở giai đoạn khó khăn nhất, anh bất ngờ gặp lại mối tình đầu sau hai thập kỷ xa cách. Cuộc hội ngộ này không chỉ mở ra một hướng đi mới cho người đàn ông mà còn khiến người vợ cũ có những phản ứng gay gắt, từ công khai chỉ trích tình địch đến quỳ gối cầu xin chồng cũ quay về.

Theo nội dung được chia sẻ, người đàn ông đã trải qua 6 năm hôn nhân với nhiều áp lực. Anh cho rằng bản thân thường xuyên phải đối mặt với sự nghi ngờ, những cuộc tranh cãi và cách hành xử thiếu kiềm chế của vợ. Những bất đồng lặp đi lặp lại khiến tình cảm giữa hai người dần rạn nứt.

Trong suốt thời gian chung sống, người đàn ông nhiều lần lựa chọn nhẫn nhịn, thỏa hiệp với hy vọng giữ gìn gia đình. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy không giúp mối quan hệ được cải thiện như mong đợi. Theo lời kể trong bài viết, anh cảm thấy bản thân liên tục bị cuốn vào những mâu thuẫn không có hồi kết, đến mức tinh thần và tình cảm đều trở nên kiệt quệ.

Sau thời gian dài chịu đựng, người đàn ông quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Anh lựa chọn rời khỏi nhà, từ bỏ phần tài sản được cho là đã tích lũy trong những năm tháng chung sống để nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ khiến mình mệt mỏi.

Sau ly hôn, cuộc sống của anh rơi vào cảnh khó khăn. Không còn nơi ở ổn định, anh phải nương nhờ người anh họ và tạm trú trong một nhà lưới trồng rau cũ kỹ. Nơi ở thiếu thốn, mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh lẽo, chỉ đủ để che mưa chắn gió.

Từ chỗ từng cố gắng vun vén cho gia đình, người đàn ông phải bắt đầu lại gần như từ con số không. Những khó khăn về vật chất càng khiến hoàn cảnh của anh trở nên chật vật, trong khi tương lai vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Thế nhưng, cũng vào thời điểm tưởng như không còn nhiều lựa chọn, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã xuất hiện, mở ra bước ngoặt cho cuộc đời anh.

Người phụ nữ xuất hiện là mối tình đầu của anh, cả hai đã mất liên lạc suốt 20 năm. Theo bài viết, khi biết người đàn ông đã ly hôn và đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, cô chủ động tìm đến gặp anh.

Cuộc hội ngộ khiến cả hai bất ngờ. Sau nhiều năm xa cách, họ vẫn có thể trò chuyện về những điều đã qua và những dự định phía trước. Tuy nhiên, điều khiến người phụ nữ đau lòng nhất là hoàn cảnh hiện tại của người đàn ông từng gắn bó với mình thời trẻ.

Nhìn thấy nơi anh đang sinh sống, cô không giấu được sự xót xa. Người đàn ông cũng thừa nhận bản thân chỉ có thể tạm trú tại đó sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân. Những năm tháng tích lũy tài sản và công sức vun đắp gia đình đã không mang lại cho anh một điểm tựa vững chắc sau khi chia tay.

Trước tình cảnh ấy, người phụ nữ chủ động đề nghị anh cùng mình đến Thượng Hải để bắt đầu cuộc sống mới.

Theo nội dung được chia sẻ, cô đã có nhà cửa, xe cộ và công việc ổn định tại thành phố này. Cô tin rằng mình có đủ khả năng giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm lại sự ổn định và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Lời đề nghị không chỉ xuất phát từ mong muốn hỗ trợ về vật chất mà còn gắn với những cảm xúc được cho là vẫn còn sau hai thập kỷ. Người phụ nữ muốn bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ, đồng thời trao cho người đàn ông cơ hội thay đổi cuộc sống.

Dẫu vậy, anh không lập tức đồng ý. Bên cạnh sự bất ngờ và xúc động, người đàn ông vẫn có những băn khoăn riêng. Anh đã quen với cuộc sống tại quê nhà, trong khi mẹ anh cũng đã ngoài 60 tuổi. Việc chuyển đến một thành phố khác đồng nghĩa với thay đổi lớn, không chỉ đối với bản thân mà còn liên quan đến trách nhiệm gia đình.

Trước những do dự ấy, người phụ nữ khẳng định sẵn sàng cùng anh thu xếp chuyện gia đình, để anh có thể yên tâm cân nhắc tương lai. Cô cho rằng anh xứng đáng có cơ hội sống tốt hơn thay vì tiếp tục mắc kẹt trong hoàn cảnh hiện tại.

Cuộc gặp gỡ vốn diễn ra trong bầu không khí xúc động bất ngờ bị phá vỡ khi người vợ cũ xuất hiện.

Theo bài viết, khi biết mối tình đầu tìm đến và đề nghị đưa chồng cũ đến Thượng Hải, người phụ nữ lập tức tìm cách ngăn cản. Cô xuất hiện trong trạng thái tức giận, lớn tiếng yêu cầu người phụ nữ kia buông tay chồng cũ, thậm chí dùng những lời lẽ xúc phạm để công kích đối phương.

Người đàn ông phải đứng ra can thiệp, yêu cầu vợ cũ chấm dứt hành vi gây rối. Anh giải thích rằng cả hai đã ly hôn, đồng thời khẳng định cuộc trò chuyện với mối tình đầu liên quan đến những dự định nghiêm túc chứ không phải điều mà vợ cũ có quyền tùy tiện xen vào.

Trước sự phản đối của người vợ cũ, mối tình đầu cũng không chịu nhượng bộ. Cô nhắc lại rằng mình và người đàn ông từng có tình cảm từ 20 năm trước, nhưng mối quan hệ không thể đi đến kết quả do sự phản đối của gia đình hai bên. Cô cho rằng hiện tại bản thân có điều kiện để giúp người đàn ông ổn định cuộc sống, đồng thời có thể đưa anh đến Thượng Hải để tìm kiếm cơ hội mới.

Những lời này càng khiến người vợ cũ tức giận. Cô liên tục mỉa mai ngoại hình, cách ăn mặc của tình địch, ám chỉ người phụ nữ không đứng đắn và đặt câu hỏi về lý do cô tìm đến tận quê nhà để tiếp cận chồng cũ.

Sự việc nhanh chóng biến thành một cuộc tranh cãi căng thẳng. Hai người phụ nữ liên tục lời qua tiếng lại, thậm chí có lúc suýt xảy ra xô xát. Người đàn ông buộc phải đứng giữa để ngăn mọi chuyện vượt quá giới hạn.

Đáng chú ý, bất chấp sự phản đối gay gắt, mối tình đầu vẫn giữ nguyên lời đề nghị. Cô tiếp tục khuyên anh đến Thượng Hải, nhấn mạnh rằng mình sẵn sàng hỗ trợ anh gây dựng lại cuộc sống.

Sau đó, người phụ nữ rời đi và tạm thời chờ đợi câu trả lời. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô dường như đã khiến người vợ cũ nhận ra rằng mình thực sự có thể mất đi người đàn ông từng gắn bó suốt 6 năm.

Khi chỉ còn lại hai người, thái độ của người vợ cũ thay đổi hoàn toàn. Không còn những lời lẽ gay gắt như trước, cô chuyển sang khóc lóc, níu kéo và cầu xin chồng cũ cho mình cơ hội sửa chữa sai lầm.

Theo nội dung được đăng tải, người phụ nữ khẳng định mọi việc mình làm đều xuất phát từ mong muốn tốt cho anh. Cô bày tỏ lo ngại mối tình đầu có thể không thực sự chân thành, thậm chí cảnh báo anh có nguy cơ bị lợi dụng nếu đồng ý đến Thượng Hải.

Cô cũng hứa sẽ thay đổi, không còn gây gổ hay khiến anh mệt mỏi như trước. Mong muốn lớn nhất của cô lúc này là được tái hôn để hai người có thể quay lại cuộc sống chung.

Đỉnh điểm của sự việc là khi người vợ cũ quỳ xuống, ôm chân chồng cũ và bật khóc cầu xin. Hình ảnh này tạo nên sự tương phản rõ rệt với thái độ tức giận, gay gắt mà cô vừa thể hiện trước đó. Tuy nhiên, người đàn ông không vì thế mà thay đổi quyết định. Anh cho rằng những lời hứa hẹn chỉ xuất hiện khi cuộc hôn nhân đã kết thúc không thể xóa bỏ những tổn thương tích tụ trong suốt nhiều năm.

Anh nhắc lại quãng thời gian bản thân liên tục nhẫn nhịn, cố gắng duy trì gia đình nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi trong cảnh gần như trắng tay. Theo anh, nếu người vợ cũ thực sự mong muốn điều tốt đẹp cho mình, cô nên tôn trọng lựa chọn và để anh có cơ hội bắt đầu lại.

Người đàn ông cũng phản bác những lời nghi ngờ nhắm vào mối tình đầu. Anh cho rằng trong khi bản thân đang gặp khó khăn, người phụ nữ kia đã chủ động đưa ra một lời đề nghị cụ thể nhằm giúp anh cải thiện hoàn cảnh. Trái lại, những gì anh nhận được từ vợ cũ trong cuộc đối thoại là sự ngăn cản và những lời cảnh báo chưa được chứng minh.

Cuối cùng, anh yêu cầu vợ cũ rời đi rồi trở vào nơi ở tạm thời. Người phụ nữ ở lại trong trạng thái suy sụp, tiếp tục khóc lóc và bày tỏ sự tuyệt vọng trước khả năng chồng cũ sẽ rời xa mình.

Dù vậy, câu chuyện được chia sẻ chưa cho biết người đàn ông cuối cùng có đồng ý đến Thượng Hải cùng mối tình đầu hay không, cũng như liệu hai người có thực sự nối lại mối quan hệ sau 20 năm xa cách.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc, theo bài viết của Sohu.

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ đối với người đàn ông và mối tình đầu. Họ cho rằng sau một cuộc hôn nhân khiến bản thân kiệt sức, anh có quyền lựa chọn con đường khác để tìm lại sự bình yên. Việc người vợ cũ chỉ tìm cách níu kéo khi thấy chồng cũ có cơ hội mới cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự chân thành trong những lời hứa thay đổi.

Theo quan điểm này, một mối quan hệ không thể chỉ được duy trì bằng sự nhẫn nhịn của một người. Khi những bất đồng kéo dài mà không được giải quyết, việc chấm dứt hôn nhân đôi khi là lựa chọn cần thiết để cả hai có cơ hội nhìn nhận lại bản thân.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến tỏ ra hoài nghi về động cơ của người tình đầu. Họ cho rằng hai người đã xa cách 20 năm, chưa rõ tình cảm hiện tại có còn giống quá khứ hay không. Việc cô xuất hiện đúng lúc người đàn ông vừa ly hôn và chủ động đề nghị đưa anh đến Thượng Hải có thể khiến người ngoài đặt câu hỏi về mức độ tin cậy của mối quan hệ.

Một số người cũng cho rằng những lời hứa về nhà cửa, xe cộ và cuộc sống ổn định chưa đủ để bảo đảm một tương lai hạnh phúc. Sau nhiều năm không liên lạc, cả hai vẫn cần thời gian tìm hiểu lại về con người, tính cách và hoàn cảnh hiện tại của nhau trước khi đưa ra quyết định lớn.

Thực tế, những chi tiết được kể lại trong bài viết chủ yếu xoay quanh lời thuật và diễn biến được mô tả trên mạng. Chưa có đủ thông tin độc lập để xác minh toàn bộ sự việc, cũng như động cơ thực sự của những người trong cuộc. Vì vậy, câu chuyện cần được nhìn nhận thận trọng, thay vì mặc nhiên xem mọi lời cáo buộc hay lời hứa của các bên là sự thật đã được kiểm chứng.

Dẫu vậy, tình huống này vẫn gợi ra một vấn đề đáng suy ngẫm trong các mối quan hệ: sự trân trọng không nên chỉ xuất hiện khi con người đứng trước nguy cơ mất đi người mình từng có.

Một cuộc hôn nhân có thể đi đến hồi kết sau nhiều năm mâu thuẫn, nhưng việc chia tay không đồng nghĩa với việc mọi tổn thương lập tức biến mất. Ngược lại, một mối tình cũ dù gợi lại nhiều cảm xúc đẹp đẽ cũng không tự động bảo đảm rằng hai người sẽ có thể xây dựng tương lai bền vững.

Điều quan trọng đối với người đàn ông lúc này có lẽ không chỉ là lựa chọn giữa vợ cũ và mối tình đầu, mà còn là tìm ra con đường giúp bản thân ổn định cuộc sống, cân nhắc trách nhiệm với gia đình và đưa ra quyết định dựa trên sự tỉnh táo.

Sau 6 năm hôn nhân nhiều mâu thuẫn và 20 năm xa cách với mối tình đầu, anh đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Liệu lời mời đến Thượng Hải có mở ra một chương mới, hay chỉ là khởi đầu của những thử thách khác, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Câu chuyện cũng nhắc nhở rằng trong tình yêu, sự hối tiếc có thể đến khi mọi thứ đã thay đổi. Nhưng thay vì chỉ nhìn lại những gì đã mất, mỗi người cần học cách tôn trọng đối phương, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và hiểu rằng không phải mối quan hệ nào cũng có thể cứu vãn chỉ bằng một lời xin lỗi đến muộn.