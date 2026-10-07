Người đàn ông lang thang ở Quảng Trị đã tìm được gia đình sau 10 năm thất lạc

Ngày 6/10, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị hoàn tất thủ tục bàn giao ông Thân Trung Nhân (SN 1977, trú thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) cho gia đình sau gần 10 năm mất liên lạc.

Ông Nhân (thứ 3 bên trái sang) cùng người thân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ xã và công an xã Kim Ngân.

Theo ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, người dân tình cờ bắt gặp ông Nhân đi lang thang trên đường, quần áo xộc xệch nên báo chính quyền và công an xã.

Việc tìm hiểu thông tin ban đầu gặp nhiều khó khăn. Ông Nhân khó giao tiếp, không nhớ mình là ai, quê ở đâu và đã đi những đâu trong gần 10 năm qua. Tuy nhiên, ông viết chữ rất đẹp.

Theo thông tin ông Dương nắm được, ông Nhân từng học đại học, sau một cú sốc tinh thần thì có biểu hiện bất ổn về tâm lý.

Công an xã Kim Ngân đã xác minh nhân thân, trao đổi với Công an xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Qua đối chiếu, người đàn ông có nhiều đặc điểm phù hợp với thông tin gia đình ông Nhân cung cấp.

Do người thân ở xa, việc đi lại khó khăn, UBND xã và Công an xã Kim Ngân hỗ trợ kinh phí để gia đình đến Quảng Trị xác minh, đón ông về.

Tiễn ông Nhân về quê sau 10 năm thất lạc.

Ngày 6/10, ông Thân Trọng Tính (SN 1969) và ông Thân Trọng Nghĩa (SN 1989), cùng ở xã Tây Sơn, đến Công an xã Kim Ngân. Qua đối chiếu thông tin và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông chính là ông Nhân.

Theo ông Tính, năm 2016, ông Nhân đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 20/12/2016, gia đình mất liên lạc với ông. Suốt gần 10 năm, người thân nhiều lần tìm kiếm trực tiếp và thông qua các kênh thông tin đại chúng nhưng không có kết quả.

Theo Công an xã Kim Ngân, tại thời điểm bàn giao, sức khỏe ông Nhân ổn định, tỉnh táo. Công an xã đã lập biên bản, hoàn tất thủ tục để người thân đưa ông về gia đình chăm sóc.