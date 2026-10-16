Người đàn ông làm điều đáng khen khi thấy rùa đất lớn băng qua đường

Theo thông tin từ Công an phường Chi Lăng, tỉnh An Giang, khoảng 5 giờ sáng 12/10/2026, trong lúc lưu thông trên Tỉnh lộ 948, đoạn qua địa bàn phường Chi Lăng, anh Đặng Trọng Phước (SN 1965, trú xã An Phú, tỉnh An Giang) đã phát hiện một cá thể rùa đất lớn (Heosemys grandis) đang di chuyển qua đường.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Phước đã chủ động đưa cá thể rùa đến Công an phường Chi Lăng để tự nguyện giao nộp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức cao trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

Công an phường Chi Lăng tiếp nhận cá thể rùa đất lớn do người dân tự nguyện giao nộp. Công an tỉnh An Giang

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Chi Lăng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực I tỉnh An Giang hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời bàn giao cá thể rùa cho Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me để chăm sóc, cứu hộ theo đúng quy định.

Sự việc là minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã. Mỗi hành động nhỏ của người dân đều góp phần quan trọng vào việc gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Công an phường Chi Lăng cũng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện các loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, người dân nên thông báo cho cơ quan Công an, Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời.