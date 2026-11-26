Ngày 26/11, Công an phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa xử lý một trường hợp người đàn ông cầm dao chặn xe người đi đường, có biểu hiện bất thường.

Trước đó, khoảng 16h ngày 24/11, Công an phường Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông cầm 2 cây dao, chặn xe người đi đường tại khu phố 3.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện người này đang cầm dao di chuyển trên đường.

Khi được yêu cầu về trụ sở làm việc, người đàn ông không chấp hành mà có biểu hiện chống đối, liên tục la hét, lời nói thiếu mạch lạc và đe dọa những người xung quanh.

Trước tình hình trên, Công an phường triển khai các biện pháp khống chế, bảo đảm an toàn cho người dân và đưa người này về trụ sở.

Người đàn ông cầm dao di chuyển trên đường ở phường Hồng Ngự. Ảnh: Chụp màn hình

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là T.H.N. (SN 1980, ngụ phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp). Do ông N. tiếp tục có biểu hiện bất thường, lực lượng công an chưa thể tiến hành lấy lời khai mà phối hợp với gia đình đưa người này đến bệnh viện thăm khám.

Sau khi kiểm tra, nhận thấy ông N. cần được điều trị chuyên sâu nên bệnh viện làm thủ tục chuyển người này đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đồng Tháp.

Hiện ông N. đang được điều trị tại bệnh viện, dưới sự phối hợp quản lý, chăm sóc của gia đình.