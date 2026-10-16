Người đàn ông lạ bí ẩn xuất hiện trong ảnh cưới, 4 năm sau sự thật mới hé lộ

Người đàn ông lạ mặt bí ẩn

Theo BBC, Michelle và John Wylie tổ chức đám cưới vào tháng 11/2021 tại khách sạn Carlton ở Prestwick, South Ayrshire, Scotland. Buổi lễ diễn ra trong không khí hạnh phúc, với sự tham dự của gia đình, bạn bè và những người thân thiết. Tuy nhiên, khi nhận được những bức ảnh cưới, cặp đôi phát hiện một người đàn ông không quen biết xuất hiện giữa các khách mời.

Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mặc vest tối màu và sở hữu vẻ mặt khá bối rối. Điều khiến Michelle và John khó hiểu là không ai trong số những người tham dự nhận ra người này.

Cặp đôi lần lượt hỏi cha mẹ, họ hàng, bạn bè và nhân viên khách sạn, đồng thời liên hệ với nhiếp ảnh gia để tìm hiểu. Họ từng suy đoán người đàn ông có thể là người hỗ trợ trong buổi lễ hoặc có mối quan hệ nào đó với một vị khách khác. Tuy nhiên, tất cả những giả thuyết này đều không có lời giải đáp.

Michelle thậm chí đăng tải hình ảnh lên Facebook với hy vọng cộng đồng mạng có thể giúp xác định danh tính người đàn ông. Dù vậy, cuộc tìm kiếm vẫn rơi vào bế tắc, khiến bí ẩn trong album cưới kéo dài suốt nhiều năm.

Bước ngoặt chỉ đến khi Michelle tìm đến Dazza, một nhà sáng tạo nội dung tại Scotland, nhờ chia sẻ câu chuyện để cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm.

Sự thật sau 4 năm

Trong khi đó, người đàn ông xuất hiện trong ảnh cưới là Andrew Hillhouse. Anh vốn được mời dự một đám cưới khác diễn ra cùng ngày, cách địa điểm của Michelle và John khoảng 3 km.

Theo lời kể với BBC Scotland News, ngày 20/11/2021, Andrew vội vã đến địa điểm tổ chức đám cưới theo thông tin được cung cấp. Khi đến nơi, anh nhanh chóng bước vào bên trong và tìm chỗ ngồi vì thời gian không còn nhiều.

Người đàn ông lạ mặt (khoanh đỏ) xuất hiện trong lễ cưới. Ảnh: BBC. ↵

Andrew cho biết anh không nhận thấy điều gì bất thường ngay từ đầu. Bên ngoài khách sạn có người thổi kèn túi, các vị khách đều ăn mặc lịch sự, khiến anh tin rằng mình đã đến đúng địa điểm.

Tuy nhiên, khi cô dâu bước vào lễ đường, Andrew bắt đầu nhận ra có điều không ổn. Người phụ nữ xuất hiện không phải Michaela, cô dâu mà anh biết. Anh lập tức hiểu rằng mình đã nhầm đám cưới.

Andrew kể lại rằng lúc đó anh vô cùng bối rối, nhưng buổi lễ đã bắt đầu nên cảm thấy khó xử nếu đứng dậy rời đi. Anh quyết định ngồi lại, cố gắng không thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Với chiều cao khoảng 1,88 m, Andrew thậm chí phải khom người để tránh trở nên quá nổi bật giữa đám đông. Anh chỉ mong buổi lễ nhanh chóng kết thúc để có thể rời khỏi đó.

Hóa ra, bạn đời của Andrew đã cung cấp nhầm địa điểm. Đám cưới anh được mời tham dự diễn ra tại khách sạn Western House ở Ayr, chứ không phải khách sạn Carlton tại Prestwick.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Andrew định nhanh chóng rời đi để gọi điện cho David, bạn đời của mình. Tuy nhiên, đúng lúc đó, mọi người được mời tập trung chụp ảnh chung. Không muốn gây thêm sự chú ý, anh đành đứng vào hàng sau và xuất hiện trong bức ảnh tập thể của một đám cưới hoàn toàn xa lạ.

Rời khỏi khách sạn, Andrew gọi điện cho David và xác nhận lại địa điểm. Khi biết mọi người đang chụp ảnh bên đài phun nước tại khách sạn ở Ayr, anh mới xác định được nơi mình cần đến và nhanh chóng di chuyển tới đó.

Sự cố nhầm đám cưới sau này trở thành câu chuyện hài hước mà Andrew kể lại với mọi người.

Gần 4 năm sau, một người bạn gửi cho Andrew bài đăng tìm kiếm danh tính người đàn ông lạ trong ảnh cưới của Michelle. Nhận ra bản thân chính là nhân vật được nhắc đến, anh lập tức lên tiếng giải thích sự việc.

Lời phản hồi của Andrew trên bài đăng của Dazza thu hút hơn 600 bình luận và hơn 29.000 lượt thích, giúp bí ẩn kéo dài nhiều năm cuối cùng được giải đáp.

Sau khi biết sự thật, Michelle và Andrew kết bạn trên Facebook, rồi gặp trực tiếp để cùng nhìn lại sự cố hy hữu. Michelle cho biết cô không thể ngừng cười khi biết người đàn ông bí ẩn hóa ra chỉ là một vị khách vô tình đi nhầm đám cưới.

Cô cũng không ngờ phải mất gần 4 năm mới tìm được lời giải cho câu hỏi từng khiến hai vợ chồng băn khoăn ngay từ khi nhận album ảnh cưới.

Về phía Andrew, anh hài hước cho biết Michelle từng đùa rằng anh đã khiến cô ám ảnh suốt nhiều năm. Anh cũng nhận xét việc vô tình tham dự nhầm một đám cưới dễ dàng hơn mình tưởng, dù “phần thưởng” nhận được chỉ là một chai nước ngọt.

Từ một sự nhầm lẫn địa điểm tưởng chừng khó tin, câu chuyện đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với cả hai bên. Người đàn ông từng bị xem là vị khách bí ẩn trong album cưới cuối cùng cũng được xác định, khép lại thắc mắc kéo dài gần 4 năm bằng một cuộc gặp gỡ đầy tiếng cười.