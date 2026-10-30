Người đàn ông khiếm thị 'ươm mầm' tri thức nơi vùng rốn lũ La Giang

Từ năm 3 tuổi, anh Nguyễn Cảnh Dương (SN 1983) trú thôn Đức La, xã Đức Quang đã mắc chứng thoái hóa võng mạc và rung giật nhãn cầu. Mắt trái chỉ phân biệt được sáng tối, mắt phải nhìn rõ ở cự ly gần. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi đỗ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh nhưng đành gác lại ước mơ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Năm 2004, anh mở lớp học tiếng Anh để đồng hành cùng học sinh nghèo trên quê hương vùng lũ và linh hoạt duy trì cho đến nay. Năm 2006, anh trở thành hội viên Hội Người mù huyện Đức Thọ (cũ).

Suốt hàng chục năm qua, thế giới “mờ nhoè” chưa bao giờ khuất phục ý chí, nghị lực của chàng trai sinh năm 1983 nơi vùng đê La Giang. Với nỗ lực không ngừng, năm 2007, anh đậu vào Khoa Ngoại ngữ, Đại học Vinh (Nghệ An) và tốt nghiệp vào năm 2011.

Năm 2014, anh Nguyễn Cảnh Dương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù huyện Đức Thọ (cũ). Hiện nay, trên cương vị nhân viên văn phòng Hội Người mù Hà Tĩnh, Cụm trưởng Cụm Đức Thọ, anh vẫn bền bỉ vượt qua những hạn chế về thị lực để học tập, làm việc và đóng góp cho cộng đồng. Trong giảng dạy, anh tỉ mỉ chuẩn bị từng bài học, linh hoạt ứng dụng công nghệ số, thiết kế đồ họa và trình chiếu trực quan nhằm giúp học sinh tiếp cận kiến thức thuận lợi, hiệu quả hơn.

Học sinh tại lớp học của anh Dương chủ yếu là các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, ít có điều kiện tiếp cận tri thức, nhất là ngoại ngữ. Từ những học trò khóa đầu tiên đạt giải học sinh giỏi cấp huyện năm 2004, nhiều em tiếp tục gặt hái thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cuộc thi tiếng Anh. Đến nay, hơn 1.200 học sinh đã được anh Dương bồi dưỡng kiến thức, khơi dậy niềm đam mê học tập và tiếp thêm động lực vươn lên.

Anh Cảnh Dương chia sẻ: “Với tôi, niềm vui là thấy học sinh tiến bộ từng ngày. Mỗi khóa học, tôi đều cố gắng cập nhật kiến thức, ứng dụng công nghệ mới để giúp các em tiếp cận bài học dễ dàng hơn. Tôi không coi những việc mình làm là lớn lao, bởi giấc mơ được đứng trên bục giảng đã ấp ủ từ lâu. Chính các em là động lực để tôi nỗ lực sống tốt, làm việc hăng say và đồng hành cùng hội viên khiếm thị hòa nhập cộng đồng”.

Đối với người khiếm thị, việc sử dụng máy tính, điện thoại hay nhận diện mặt chữ luôn có những trở ngại nhất định. Bởi vậy, ngoài giờ lên lớp, anh Dương dành nhiều thời gian tự học, tìm hiểu và làm chủ các công nghệ hỗ trợ.

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Tỉ mỉ dùng kính lúp đọc từng trang sách, kiên trì lần theo những dòng chữ Braille bằng đầu ngón tay, anh Dương từng bước vượt qua rào cản thị giác để làm chủ tri thức. Hành trình tự học bền bỉ suốt hàng chục năm qua không chỉ thể hiện ý chí vượt lên nghịch cảnh mà còn là nền tảng để anh tiếp tục theo đuổi đam mê, truyền kiến thức và cảm hứng học tập cho các thế hệ học trò.

Cùng với ý chí, nghị lực của bản thân, anh Dương còn có điểm tựa vững chắc từ gia đình, đặc biệt là người vợ luôn thấu hiểu, sẻ chia và 4 người con ngoan. “Với tôi, chồng là người rất nghị lực, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình ở bên cạnh, động viên anh, để anh yên tâm theo đuổi những điều anh mong muốn. Thấy anh vui với công việc, được dạy học, giúp đỡ mọi người, tôi vui và hạnh phúc” - chị Hoàng Thị Năm (áo đỏ, vợ anh Nguyễn Cảnh Dương) chia sẻ.

Không chỉ bền bỉ gieo chữ, anh Dương còn chú trọng tạo sinh kế, giúp hội viên khiếm thị có việc làm và thu nhập ổn định. Mô hình sản xuất tăm tre do anh chỉ đạo triển khai hiện tạo việc làm cho hàng chục hội viên, với mức thu nhập từ 3,5-5 triệu đồng/người/tháng. Trong hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Người mù huyện Đức Thọ (cũ), anh đã vận động hơn 1,5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh, trao gần 4.000 suất quà, hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình thương và trao 45 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

“Anh Dương luôn sống gần gũi, trách nhiệm với bà con và tích cực tham gia các hoạt động của thôn. Điều đáng quý là dù bản thân còn nhiều khó khăn, anh vẫn dành tâm sức giúp đỡ người khác, từ dạy học cho trẻ em đến tạo việc làm cho hội viên khiếm thị. Những đóng góp ấy được bà con ghi nhận, trân trọng và là niềm tự hào của người dân thôn Đức La” - ông Phan Văn Hội, Trưởng thôn Đức La (bên phải) chia sẻ.

Anh Nguyễn Cảnh Dương là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm vì cộng đồng. Không chỉ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, anh còn có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác giáo dục, an sinh xã hội và hỗ trợ người khiếm thị trên địa bàn. Những việc làm của anh góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý chí vươn lên, đồng thời là nguồn động viên để địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang