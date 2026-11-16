Người đàn ông hung hăng phá kính, túm áo lôi tài xế taxi ra ngoài

Hành vi côn đồ của Võ Minh Tâm.

Ngày 16/11, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) thông tin, đơn vị đã bàn giao vụ việc cùng những người liên quan cho Công an phường Dĩ An, TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 15/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người đàn ông la lối, chửi bới, làm hư hỏng kính ô tô, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) nhanh chóng vào cuộc trích xuất camera làm rõ.

Qua xác minh, Đội CSGT Rạch Chiếc xác định vụ việc xảy ra tại ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương (phường Dĩ An, TP.HCM).

Theo đó, Võ Minh Tâm (SN 1997, ngụ TP Cần Thơ, trú tại phường Dĩ An) cùng bạn ngồi nhậu tại một căn nhà trong hẻm Nguyễn Tri Phương.

Đến khoảng 17h cùng ngày, vợ của Tâm là chị Trần Phạm B.B. (SN 2001, ngụ Đồng Tháp) đến đón. Khi Tâm ra đầu hẻm đứng chờ thì nhìn thấy vợ đi xe máy chở con trai tới đón mình. Cùng lúc này, anh T.D.T. (SN 1983, ngụ cùng phường) lái ô tô rẽ trái vào hẻm.

Lúc này, Tâm nghĩ ô tô va chạm với xe của vợ, Tâm lao ra ném điện thoại vào kính chắn gió phía trước, liên tục chửi bới và đe dọa ép anh T. xuống xe.

Bất chấp sự can ngăn từ vợ, người này túm cổ áo và cố tình kéo đầu anh T. ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, khi anh T. kéo kính cửa bên trái lên để phòng vệ, Tâm đã dùng tay bẻ gãy kính và giật mạnh làm bung hỏng tay nắm cửa, khiến bản thân bị trầy xước nhẹ.

Đến 19h cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Dĩ An tiến hành làm việc với Võ Minh Tâm. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ việc làm của mình là sai trái và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến tài xế T.D.T.