Người đàn ông hôn mê giữa rừng phi lao ở Quảng Trị, nghi ngộ độc cá nóc

Ngày 13/10, Công an xã Ninh Châu cho biết vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm khu vực Quảng Ninh và Tổ an ninh trật tự thôn Tân Định tuần tra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng dùng cáng đưa anh Hà Văn S. ra khỏi khu vực rừng phòng hộ để đi cấp cứu. Ảnh Công an cung cấp

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện anh Hà Văn S. (SN 1988, quê xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) nằm bất tỉnh giữa rừng phi lao, cơ thể tím tái. Tại khu vực này, lực lượng chức năng ghi nhận có một ít cá nóc sau khi nướng ăn, còn sót lại.

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, Tổ công tác nhanh chóng liên hệ Trạm y tế Hải Ninh hỗ trợ sơ cứu ban đầu, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh, do tiên lượng bệnh nặng, sau khi được cấp cứu ban đầu, anh S. đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Bệnh nhân Hà Văn S. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh trước khi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Theo thông tin xác minh ban đầu, anh S. nghi bị ngộ độc do ăn cá nóc.

Theo các bác sĩ, cá nóc có thể chứa tetrodotoxin, một loại độc tố thần kinh cực mạnh, có khả năng gây tê liệt cơ, suy hô hấp và tử vong. Độc tố này không bị phá hủy hoàn toàn qua các phương pháp chế biến thông thường, kể cả nấu chín.

Công an xã Ninh Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngộ độc sau khi ăn cá, cần gọi cấp cứu 115 và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất, không tự ý điều trị tại nhà.